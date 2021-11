Pronostiqueur et optimiste, l'arrière gauche, Hamraoui, Mekkaoui, est prometteur en faisant valoir les compétences de ses camarades, en tirant profit de la rencontre d'aujourd'hui devant mettre aux prises le MCO au NA Hussein Dey, au stade du 20-Août d'Alger. «Nous sommes déterminés pour réagir de la manière forte et vaincre le NAHD», a annoncé le défenseur oranais, ajoutant que «nous avons surpassé la trébuche que nous avons observée de la rencontre que nous avons disputée face à l'ES Sétif». «Notre groupe se concentre actuellement sur le match à jouer contre le NAHD», a-t-il expliqué, soulignant que «nous surgirons pour revenir, d'Alger, avec une note complète». L'ex- joueur de CSC reconnaît, toutefois, que la confrontation d'aujourd'hui, ne sera pas une mission aisée. D'autant que les joueurs du NAHD offrent, eux aussi, de bonnes prestations et jouent pour la concrétisation des résultats. «Le NAHD a, jusque-là, fait un bon démarrage. Il a tenu tête à l'ASO Chef et lui a imposé un score de parité en jouant hors de ses bases», se rappelle l'arrière gauche oranais. Et d'ajouter: «Nous allons pouvoir retrouver le maillon perdu de la chaîne.» Evoquant le nouvel entraîneur qui s'apprête à rallier la ville d'Oran, le joueur dira: «Mouaz Bouakkaz constitue l'homme de la situation.» Et d'ajouter: «Il connaît la maison en ayant eu à prendre, auparavant les commandes des troupes. Nous sommes optimistes que le MCO reviendra en force avec le retour de Bouakkaz.» Et de s'engager: «Nous ferons de notre mieux pour lui faciliter sa tâche.» En attendant, les Mouloudéens songent d'ores et déjà à la rencontre d'aujourd'hui. Confiés à l'entraîneur de l'équipe de la réserve, Aïssa Kinane, les joueurs se sont préparés intensément pour cette rencontre. Plus d'un joueur est plus que motivé à marquer cette confrontation et marquant de ce fait le retour en force des Rouge et Blanc. Kinane n'en revient pas dans ses déclarations en faisant savoir que «les joueurs s'entraînent d'arrache-pied. Ils comptent le montrer au prochain match face au NAHD». En attendant, les Hamraoua sont en attente de l'arrivée du Tunisien Bouakkaz. Ce dernier, est, selon des sources proches du club hamraoui, dans une phase avancée avec son club, l'Etoile Metlioui, avec lequel il résiliera, à l'amiable, le contrat liant deux parties, pour pouvoir officialiser sa prise en main des destinées du club phare de l'Oranie. Ce dernier et le président Tayeb Mehiaoui ont, à l'avance, réglé leurs pendules pour que la venue de l'entraîneur tunisien ne prenne pas du temps. Cependant, la date de son arrivée n'est pas encore fixée. Aucune raison n'est jusque-là avancée. De prime abord, l'on fait état que «cette petite défaillance est tributaire des dessertes aériennes liant la Tunisie à l'Algérie».