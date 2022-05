Oran, cette belle carte postale n'est pas seulement capitale du sport et des mille et une fausses histoires l'affabulant sournoisement. En plus de sa vocation touristique et de ville méditerranéenne par excellence n'ayant rien à envier à Barcelone, Madrid, Paris ou encore Rome et Athènes, la capitale de l'ouest du pays, ayant été le carrefour de plusieurs civilisations ne laisse pas passer l'occasion en faisant valoir son patrimoine culturel ancestral à l'occasion de la tenue des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Réussir à tout prix cette rencontre internationale en donnant la meilleure image de cette belle ville aux couleurs chatoyantes constitue l'une des priorités aussi bien des populations locales que des autorités hiérarchiques, mais également des spécialistes en histoire. La note est fixée à la valorisation de ces plusieurs centaines de repères historiques que recèle cette belle ville des Deux Lions, d'où le lancement d'une session de formation de guides culturels en prévision des Jeux méditerranéens. De plus, la conjoncture coïncide avec la célébration du mois international du patrimoine. Le Musée public national Ahmed-Zabana d'Oran a lancé, dimanche dernier, une session de formation de guides culturels au profit des cadres de cet établissement muséal, dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet prochains à Oran, a-t-on appris des organisateurs.

La chargée de communication, Leila Boutaleb, a indiqué que «cette formation, qui coïncide avec la célébration du mois du patrimoine, contribue à renforcer les compétences des personnels des musées chargés de l'orientation culturelle en les dotant de données scientifiques et de techniques de pointe ayant un lien avec la mission et le rôle du guide culturel, notamment dans le domaine de la valorisation des collections archéologiques dont regorge l'établissement muséal». Elle a ajouté que «dans ce cadre, une série de conférences a été programmée, abordant plusieurs thématiques dont les compétences de communication avec les visiteurs, les techniques d'animation, les monuments antiques, la préhistoire, l'histoire d'Oran, les monuments archéologiques, l'ethnographie et les beaux-arts». La même source a également fait savoir que «cette rencontre de formation, s'achèvera mercredi prochain».

«Elle est encadrée par des chercheurs du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (CRASC), de l'université de Mascara et de l'association s'intéressant au patrimoine Bel Horizon d'Oran. Le Musée public national Ahmed Zabana d'Oran est situé en plein coeur d'Oran, très précisément dans le quartier de M'dina J'dida. Il comprend plusieurs salles dont celles des beaux-arts, des sciences naturelles, des monuments antiques, des arts islamiques et de l'ethnographie.