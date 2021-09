Dans le cadre du soutien permanent fourni par la FIFA en faveur du développement continu des formateurs d'entraîneurs, l'Algérie a été représentée par les instructeurs de la DTN que sont Abdelkrim Benaouda et Foued Chiha, qui ont pris part pendant 3 jours au programme de formation prodiguée, en e-Learning ou par des cours en ligne, par l'instance du football mondial. Le programme d'e-Learning est un programme virtuel et asynchrone à travers lequel les formateurs d'entraîneurs auront accès au contenu et aux différentes tâches via la plate-forme SharePoint de la FIFA. Ces cours ont été assurés par les experts de la FIFA,Basir Mohamed et Malouche Belhassen.