Le départ de l'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) en direction de la ville turque de Konya, pour prendre part au tournoi des 5es Jeux de la solidarité islamique (9 -18 août), est programmé pour ce aujourd'hui. En effet, la Fédération algérienne (FAF) a annoncé, officiellement, sur son site que «Les joueurs de la sélection nationale des U23 et les membres des différents staffs ont passé jeudi les tests PCR en prévision de leur voyage, aujourd'hui, à Konya, en Turquie. L'opération s'est déroulée au siège du Comité olympique sportif et algérien (COA) à Ben Aknoun, en présence des responsables de cette instance qui chapeautera le déplacement et la participation de toute la délégation algérienne», précise l'instance fédérale dans un communiqué. Dirigée sur le banc par Noureddine Ould Ali, la sélection des U23 a bouclé mardi un stage d'une semaine au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, au cours duquel les coéquipiers du gardien Mohamed Amine Yaâkoubi (MC Alger) ont disputé deux matchs amicaux face à l'USM Alger. Le premier s'est soldé par une défaite (2-0) et le second par un match nul (1-1). L'Équipe nationale U23 reste sur une participation décevante au prestigieux tournoi Maurice-Revello (ex-Tournoi de Toulon/ France), organisé du 29 mai au 12 juin dernier. L'Algérie a bouclé la compétition à la 9e place, grâce à sa victoire face à l'Indonésie (1-1, aux t.a.b: 4-3). En effet, la sélection algérienne des U23 a été éliminée le 3 juin dernier du Tournoi Maurice Revello après sa défaite 2-1 face à son homologue colombienne des U19, en match comptant de la 2e journée disputé au stade Parsemain, en France. Lors du troisième et dernier match, l'Algérie a sauvé l'honneur en battant les Comores U20 sur le score de deux buts à zéro (2-0). Buts de Bellache (6') et Bekkouche (66' s.p.). L'Algérie a terminé à la 4e place avec un total de 3 points alors que la Colombie U 19 a été première du groupe avec 7 points, devant, respectivement, le Japon U19 et les Comores U20 avec 4 points chacun. Maintenant, et aux Jeux de la solidarité islamique, l'Algérie évoluera dans le groupe «A» de cette compétition, organisée par la Fédération sportive de la solidarité islamique (ISSF), aux côtés du Sénégal, du Cameroun et de la Turquie (pays hôte). L'Algérie sera présente avec 147 athlètes dont 36 filles dans 12 disciplines. «La délégation algérienne comprend 147 athlètes dont 36 filles répartis dans les disciplines suivantes: athlétisme (14 garçons, 4 filles), kick-boxing (14 G, 5 F), karaté (8 G, 8 F), judo (6 G, 7 F), sports boules (13 G, 2 F), rafle (3 G, 3 F), football (23 joueurs), lutte (10 G), cyclisme (12 G, 1 F), haltérophilie (4 G, 3 F), natation (1 nageur), handisport (13 G, 3 F)», a annoncé le président de la délégation, Yassine Gouri. Un total de 6000 sportifs de 54 pays devront prendre part dans 21 disciplines que comprend le programme général de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. «Le nombre total de la délégation algérienne est de 211 personnes dont 50 membres des staffs techniques des Fédérations nationales, et 7 membres du staff médical, ainsi que 7 cadres du COA, chargé d'assurer les bonnes conditions lors du séjour des athlètes algériens en Turquie», selon le conférencier. À rappeler que la première édition des Jeux de la solidarité islamique s'était tenue à La Mecque en 2005, suivie cinq ans plus tard par celle organisée en 2010 en Iran. La ville indonésienne de Palembang avait abrité l'édition 2013. La dernière édition s'est déroulée à Bakou en Azerbaïdjan en 2017. Quant aux Jeux de 2025, ils auront lieu au Cameroun.