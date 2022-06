La saison sportive pour le rugby petites catégories (U12, U14 et U16) s'est terminée ce week-end au stade de Raffour dans la commune de M'Chedallah dans la wilaya de Bouira. Il est à souligner que ce sport prend de l'ampleur en Algérie, notamment chez la gente féminine. Pour rappel, le championnat du rugby est joué par intermittence et sous forme de plusieurs rencontres ou tournois, c'est ce que nous a expliqué ce jour-là à Raffour, Mohamed Aïssaoui, chargé du développement et de la formation à la Fédération algérienne du Rugby. Le même responsable précise que le déroulement du championnat est périodique afin d'épargner aux différents clubs les désagréments des déplacements en « aller et retour», il rappelle par ailleurs que la Fédération nationale prend en charge tous les frais inhérents. C'est dans de bonnes conditions que le tournoi a eu lieu, ont avoué les joueurs et les encadreurs des clubs présents. L'on cite, Sporting rugby M'sila, GRBK Bordj El Kifan, US Bologhine, GMR M'sila, Sidi Bel Abbès etc. Quant au responsable du club d'accueil, le club rugby de Raffour, ils nous ont fait constater les bonnes conditions du déroulement des compétions, tout en nous faisant savoir que leur club est jeune et ne dispose pas assez de moyens pour évoluer dans de meilleures circonstances. Mohamed Ouchen, l'entraîneur est revenu sur les exploits acquis par son club, notamment les titres nationaux à savoir, la 3e place nationale pour les seniors, obtenue il y a de cela, deux semaines, les U18 filles sont championnes d'Algérie et les U14 filles également sont classées 2es Championnes nationales. Pour sa part l'athlète Akliouche, une très bonne joueuse espère encore plus de clubs féminins pour le rugby, elle rassure les filles que contrairement à ce qui se dit de cette discipline, il s'agit bien du sport le plus sécurisé. En effet ce club; malgré les bons résultats obtenus, continue d'évoluer dans des conditions pas très confortables, d'où la nécessité de le soutenir aussi bien par les responsables locaux que par ses fans dans la région. Enfin, et pour rappel, les résultats officiels définitifs de ce championnat seront annoncés dans les prochains jours par la Fédération nationale, suivant les résultats obtenus lors des premiers tournois.