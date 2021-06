Des supporters du MC Alger se sont rendus, jeudi matin, au stade Ferhani de Bab El Oued, où s’entraîne l’équipe réserve du club, et ont agressé trois des quatre joueurs suspendus et sanctionnés financièrement par l’administration suite à la diffusion d’une vidéo les montrant dans une boîte de nuit à Oran. Il s’agit de Miloud Rebiai, Billel Bensaha et Walid Allati, qui ont été transférés à l’hôpital Lamine Debaghine mitoyen au stade Ferhani pour subir des soins par des éléments de la Gendarmerie nationale, qui ont dû intervenir pour mettre fin à l’incident. Le quatrième joueur, Addadi, n’était pas présent sur les lieux. Ces joueurs se sont vu établir des certificats médicaux en raison de la gravité de leurs blessures et ont décidé de déposer plainte contre leurs agresseurs et demandent à la direction du MC Alger de leur remettre leurs lettres de libération.