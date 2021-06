La France et l'Espagne ont été étouffées par la Hongrie (1-1) et la Pologne (1-1) samedi à l'Euro, alors que l'Allemagne a spectaculairement ravivé ses chances de voir les 8es en douchant le Portugal (4-2), tenant du titre. Ce «super-samedi», où quatre prétendants à la victoire finale étaient en lice, n'a rien réglé dans les groupes E et F, où tout se jouera, mercredi prochain, lors de l'ultime journée de la phase de poules. La situation semble plus favorable pour l'équipe de France, seule en tête de sa poule F (4 pts), que pour l'Espagne, troisième du groupe E et en mauvaise posture après ce deuxième nul en deux matchs, qui fait suite à un partage des points contre la Suède (0-0). Reste que les Bleus, qui visaient une qualification anticipée dès ce week-end, ont déchanté sous la canicule hongroise et devant la ferveur de la Puskas Arena de Budapest, seul stade de l'Euro sans jauge sanitaire. La Hongrie, 37e au classement FIFA, a tenu en échec Kylian Mbappé et les Champions du monde, qui ont reconnu avoir été perturbés par la chaleur et le bruit assourdissant des gradins combles (55998 personnes massées dans les tribunes, dont 5700 Français). De leur côté, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers auront beaucoup à se faire pardonner. À Munich, les champions d'Europe en titre ont pris une leçon face à l'Allemagne, qui a retrouvé tout son mordant. Ronaldo avait pourtant ouvert la marque dès la 15e minute avec son troisième but du tournoi, le 107e en sélection, à deux longueurs du «record du monde», les 109 buts de l'Iranien Ali Daei. Il a aussi délivré une passe décisive à Diogo Jota en seconde période (67e). Mais la jeune garde allemande a fait des misères à la défense portugaise qui, prise de vitesse, a inscrit deux buts contre son camp (35e et 39e), avant que Kai Havertz (51e) et l'hyperactif Robin Gosens (60e) n'alourdissent l'addition. Bref, dans le groupe F, tous les scénarios sont encore possibles, avec la France en tête (4 pts), devant l'Allemagne et le Portugal (3 pts), tandis que la Hongrie ferme la marche avec un point. Même incertitude dans le groupe E où la Suède (4 pts) défiera la Pologne (1 pt) et la Slovaquie (3 pts) affrontera une Espagne (2 pts) toujours aussi stérile en attaque.