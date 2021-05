Une mission de la Confédération africaine de football (CAF) a séjourné au Cameroun du 9 au 12 mai dernier. La délégation conduite par le directeur des Compétitions Samsun Adamu avait en effet, la charge d'inspecter le Palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'infrastructure va accueillir le 25 juin prochain, la cérémonie de tirage au sort de la CAN-2021. Et les conclusions de cette mission d'inspection sont notamment bonnes pour le pays hôte. «En confrontant les exigences théoriques de la CAF avec la réalité, l'on se rend compte qu'il y a une adéquation. Entre les impératifs du cahier des charges et les réponses qu'offrent ce Palais des sports en termes de répartition des salles, de volume. Et de commodités technologiques en phase avec la CAF», rassure le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Certes, l'inspection du Palais polyvalent des sports de Yaoundé a constitué la principale articulation de cette mission. Au plan des directives techniques, il est demandé au pays hôte, 2 micros numériques, des casques sans fil. Il faut aussi un minimum de 4 micros sans fil, 2 entrées audio PC, des sorties audio HD. La salle principale du Palais des sports devrait avoir au moins un écran géant HD, et plusieurs écrans Led. Le Cameroun doit fournir deux moniteurs au bureau du contrôle informatique de la CAF. En plus, d'une connexion Internet à haut débit de minimum 20 mégabits par seconde. Une bande passante Internet destinée à la diffusion de la cérémonie sur le site officiel de la CAF. Et ensuite ses pages sur les réseaux sociaux sont aussi exigées. Pour la production TV, la liste des équipements demandés prévoit: 5 caméras HD, 3 objectifs minimum x40 et 2 autres objectifs x15. Un serveur vidéo ralenti, un Xdcam VTRS, un enregistreur USB, 5 clés USB. Un mélangeur vidéo avec 16 entrées minimum sont prévus. Tout comme une console audio avec 16 micros minimum, 12 sorties, 2 grues, un générateur d'effets dynamiques, un compresseur, un minuteur et un equalizer 4 bandes. Le pays d'accueil doit aussi prévoir un audiobox pour l'élimination des parasites, une grille vidéo, un matrix intercom 16x16, 2 codeurs téléphoniques. Des micros nécessaires au dispositif de production TV. Des lumières, des câbles audiovidéos nécessaires pour la production TV et un groupe électrogène. Pour la transmission satellite, une antenne bande KU de taille moyenne de 1m20, également prévue. En plus d'un amplificateur de 200 watts minimum, un monitoring associé détaillé, un moniteur vidéo etc. Concernant la presse, la CAF exige ainsi la mise en place d'un centre de médias. Il doit pouvoir accueillir un minimum de 150 journalistes. Le centre doit avoir une connexion Wi-Fi, des câbles d'extension. De deux téléviseurs, une imprimante à très haute vitesse, une photocopieuse, des sièges avec des tablettes, des bureaux.