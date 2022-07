Si Paul Pogba espérait avoir éloigné la poisse en retrouvant la Juventus Turin, cet été, c'est raté. Régulièrement blessé avec son ancien club de Manchester United au cours des derniers mois, le milieu de terrain français est déjà de retour à l'infirmerie, à peine deux semaines après sa signature libre dans le Piémont. Touché lors d'un entraînement avec le club italien à Los Angeles, l'ancien Mancunien souffre d'une «lésion au ménisque latéral» du genou droit, a annoncé la Vieille Dame. Le Champion du monde de 29 ans va passer une nouvelle consultation orthopédique dans les prochaines heures pour définir son protocole de soins. Et l'inquiétude est de mise. En Italie, la presse estime que l'opération est l'option la plus probable. Si cela venait à se confirmer, le Tricolore risque d'être éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Les médias italiens évoquent une indisponibilité de deux ou trois mois. Ce qui repousserait les débuts de la «Pioche» avec sa nouvelle équipe en match officiel à fin septembre-début octobre. Loin d'être la meilleure préparation pour la saison à venir, mais aussi pour la Coupe du monde en novembre prochain avec les Bleus... Évidemment, un tel scénario serait une très mauvaise nouvelle pour la Juve qui a misé sur le retour de Pogba afin d'en faire le taulier de l'équipe au milieu de terrain. L'entraîneur turinois Massimiliano Allegri devra peut-être revoir ses plans pour le début de saison. Il s'agirait également d'un énorme coup dur pour le natif de Lagny-sur-Marne qui souhaitait oublier ses soucis des dernières saisons en retournant en Italie, six ans après son départ pour l'Angleterre. Au lieu de cela, il va continuer d'alimenter les débats sur sa fragilité physique.