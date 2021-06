Le match amical livré, jeudi soir, au nouveau stade d'Oran par les prodiges du foot local aura été un test sérieux sur ce que vaut actuellement l'équipe «B», celle que beaucoup de pessimistes appellent celle des locaux! Nous n'aimons pas beaucoup ce mot, car, prononcé par plusieurs sinistres sires, lui donnent, un sens tordu! Alors, disons, simplement, les «B» qui ont épaté les millions de fans derrière leur postes-TV! Nous n'allons pas revenir sur les 5 buts marqués contre les pauvres Libériens, mais seulement sur la manière! Quelle classe! Quelle maestria! Quelle maîtrise! Quelle rapidité! Et ces diables de Zorgane, Sayoud, Kadri, Laouafi, et surtout le «petit très grand», Med Amine Amoura, auteur de 4 très belles réalisations d'envergure, en association avec son extraordinaire et excellent compère Ghacha! La potion présentée sur le terrain d'Oran, par Madjid Bouguerra, le coach national, fut un régal, pour les yeux, le coeur, la passion et la folie née de la joie des buts marqués. L'ES Sétif, le Paradou AC, le CR Belouizdad, la JS Saoura, le MC Oran, le MCA, ont envoyé leurs «légionnaires» en service commandé, et la mission fut bien exécutée! Et encore, il n'y avait pas ces diablotins de joueurs de l'extraordinaire JS Kabylie, sinon, «Ma frètch»! Enfoncé dans son fauteuil, reposé et apaisé, venu en qualité de supporter et d'invité d'honneur, Djamel Belmadi a dû bien suivre les feux d'artifice des «B», retenir le bon et expédier dans son cervelet, des notes précises, et assurément très précieuses, pour l'avenir pas si lointain du Onze national! Le jeu, la tactique, les efforts fournis, les fraîches et strictes consignes, ont donné raison à l'entraîneur national Bougherra «B» qui reconnaissait en fin de match, que ses joueurs ont joué comme leurs aînés, champions d'Afrique! Excusez du peu! De toutes les manières, il n'y a rien à dire sur ce match-test, sauf que nos prévisions sur le potentiel et la pâte à modeler qui existent chez nous, malgré toutes les vicissitudes qui rongent la société «footballistique», sont à suivre de très près! Une chose est certaine: les doublures existent bel et bien, et Belmadi n'a aucun souci à se faire, sur ce plan-là! Nos clubs regorgent de fortes individualités de qualité, de classe et de pertinence! Il faut simplement bosser dur, sérieusement et professionnellement! Quant aux éternels aboyeurs, nous leur répétons que la caravane passe, repasse sans que ne s'efface le sang pur des Algériens dignes, honorables, celui-là même qu'ont laissé les millions de martyrs qui sont tombés au champ d'honneur durant, pas seulement les sept années et demie de lutte contre le colonisateur français, mais durant des millénaires auparavant !