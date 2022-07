Lees doublettes algériennes (garçons et filles) des moins de 10 ans (U15), ont été éliminées en quarts de finale des championnats d'Afrique des jeunes de l'ITTF (jeunes catégories) à Tunis. Chez les garçons, la doublette Abadli Wafi Chams Eddine et Chakib Mahgoun a été éliminéé par la paire tunisienne Hsayri Chadi-Jerbi Adlène (3-0). En filles, la doublette Sadi Hana/Seddiki Madina a été également écartée par la paire tunisienne composée de Hamraoui Mariem et Saïdi Ela (3-0). De même que celle composée de Gouasmi Alae-Takherist Khouloud face à son homologue tunisienne Brahimi Mariam et Nour El Imen (3-1). Par contre aux épreuves des simples garçons et filles) (U15 et U19), tous les pongistes algériens ne sont plus dans le coup. Il est à rappeler que pour l'instant, le tennis de table algérien a remporté quatre médailles de bronze aux tournois par équipes chez les U15 et U19 (garçons et filles), en attendant d'autres possibles podiums. Le rendez-vous africain a drainé une participation de 74 garçons et 44 filles, représentant 13 associations membres de la Confédération africaine de tennis de table. L'Algérie participe avec les cadets et cadettes (U15) et les juniors garçons et filles (U19), dans les épreuves par équipes, simples, doubles et mixtes.