Sur le point de boucler la prolongation de l’international français, Theo Hernandez, les Rossoneri vont ensuite se concentrer sur la prolongation des contrats d’Ismael Bennacer et Rafael Leao, selon les informations de la Gazzeta. Arrivé au Milan AC, en août 2019, contre un peu plus de 17 millions d’euros, en provenance d’Empoli, l’international algérien est devenu l’un des hommes forts de l’effectif de Stefano Pioli. Considéré comme l’un des piliers de l’entre-jeu milanais en compagnie de Tonali et Kessie, Ismael Bennacer est sous contrat jusqu’en juin 2024. D’après le quotidien italien, les dirigeants de la formation milanaise proposeront deux années de plus à l’Algérien avec une revalorisation de son salaire. Ils pourraient aussi inclure une nouvelle clause libératoire pour le meilleur joueur de la dernière CAN.