Les derniers résultats du MC Alger qui se retrouve à la 2e place du classement de la Ligue 1 professionnelle algérienne en compagnie de la JS Saoura ont satisfait aussi bien les fans que les responsables du Doyen. C'est de bon augure et saisissant cette occasion, le conseil d'administration (CA) du Mouloudia Club Alger SSPA Doyen-MCA, a tenu une réunion ordinaire où plusieurs points ont été à l'ordre du jour avant que les mêmes membres prennent plusieurs décisions dont celle d'encourager tous les acteurs pour les bons résultats. Ainsi les membres du conseil d'administration du club ont saisi cette occasion pour étudier les aspects techniques de la préparation, de la compétition et des incitations, à la suite des résultats positifs obtenus jusque- là cette saison. Sur ce, le conseil d'administration a décidé d'offrir des incitations particulières aux personnes concernées, pour les motiver et les encourager à poursuivre les efforts déployés et à rester dans la dynamique de ces résultats positifs. Auparavant il y a lieu de noter qu'évidemment et comme d'usage, il y a eu d'abord lors de cette réunion ordinaire l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil d'administration. Par la suite, les membres du CA ont pris connaissance du rapport d'activité du président du conseil d'administration où figurent, entre autres, l'étude des dossiers au niveau de la commission des contentieux et du tribunal des sports. D'autre part et comme les fans du club attendent avec impatience des informations sur les infrastructures où l'équipe devrait pourvoir permettre aux joueurs de se préparer, les membres du conseil d'administration ont pris justement connaissance de l'état d'avancement des travaux au Centre de réparation et d'entraînement de Zéralda ainsi que du stade de Douéra, où les membres du conseil d'administration ont exprimé leur satisfaction quant au rythme d'avancement des travaux au centre, sur la base du rapport de Rafik Belamane. Les membres du conseil ont même été très méticuleux en prenant connaissance également de la préparation de la saison 2022-2023 avec, entre autres, les décrochages et les matchs amicaux, où ils ont fixé le programme de préparation de la prochaine saison, qui comprend des entraînements à l'intérieur et à l'extérieur du pays et des rencontres amicales avec de grands clubs européens, dont les noms seront divulgués dans les prochaines semaines où, plus précisément en tant opportun. Sur le plan de l'équipement, les membres du conseil ont approuvé avec la firme JOMA le maillot officiel et de l'uniforme de l'équipe pour la prochaine saison 2022-2023. D'autre part, il y a eu également conclusion d'un accord avec les responsables des stades d'El Biar et de Dély Ibrahim, sans oublier le renouvellement de l'autre accord avec les responsables du stade de l'ISTS de Ben Aknoun. Par ailleurs, les membres du conseil d'administration du MC Alger ont fixé la date de leur prochaine réunion au 20 mars courant pour préparer l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle seront présentés les résultats financiers et moraux. Enfin, les membres du conseil d'administration du Doyen appellent tous les supporters et fans à être toujours derrière leur équipe, et à ne pas se laisser emporter par tout ce qui peut nuire au club. Ils les incitent aussi à un véritable soutien moral en attendant l'ouverture des tribunes prochainement.