Le dernier délai pour s'acquitter de ses dettes à la chambre de résolution des litiges prenait fin, hier. La JSK devait rembourser une créance évaluée à 8,4 milliards de centimes pour pouvoir qualifier ses nouvelles recrues et participer à la plus prestigieuse compétition africaine, la Champions League. Le défi est grand, car la somme dépasse les capacités de la trésorerie du club. Aussi, jusqu'au dernier instant avant l'expiration de ce délai, rien n'indiquait que l'obstacle sera levé à l'exception des assurances de Yazid Yarichène, le président du club, qui s'en prenait d'ailleurs à son prédécesseur, Chérif Mellal, qu'il accuse d'avoir mis le club dans cette situation.

Les assurances de Yarichène apportent, en effet, un apaisement à l'inquiétude des supporters, mais ne parviennent pas pour autant à convaincre certains amoureux du club qui considèrent que le président aurait dû s'en acquitter bien avant au lieu de rester jusqu'à la dernière minute et recourir par conséquent aux assurances. En fait, le club payera, selon Yarichène, toutes ses dettes détenues auprès de la CRL. Mais, à une seule condition, précise-t-il, de le laisser travailler dans la tranquillité.

Les joueurs ont besoin de sérénité et de quiétude pour pouvoir préparer la prochaine saison. Une saison bien remplie de défis à relever et dont le plus important est la participation à la LDC. Même si la compétition n'était, jusqu'à hier, pas assurée, il n'en demeure pas moins que le club doit impérativement y prendre part. Ce sera un véritable coup de massue qui tombera sur les supporters si la JSK se retrouve disqualifiée à cause des dettes. Un coup dur pour sa notoriété et celle du football algérien en général. Bon gré, mal gré, les choses évoluent normalement au sein du groupe qui s'apprête à reprendre la préparation dans de bonnes conditions. Les joueurs recrutés sont tous qualifiés outre le coach belge Riga qui se tient sur les starting blocs pour lancer son équipe dans l'arène.

Une arène pas du tout facile car les compétitions regorgent de grands clubs pas du tout facile à affronter, tant au niveau national qu'au niveau africain. Les Canaris qui ont fait une bonne saison, cette année, avec une deuxième place veulent faire plus et mieux la saison prochaine. Jouer le titre est sans nul doute le défi que se fixeront Riga et Yarichène.

Un objectif en droite ligne avec l'autre objectif de jouer les premiers rôles dans la Champions League. Et, pourquoi pas le trophée. La JSK l'a déjà fait...en 1981. Enfin, il convient de rappeler que le groupe est bien renforcé cette année. Des joueurs de grandes qualités sont recrutés en vue de booster le compartiment offensif. L'attaque de la JSK devra être très performante, la saison prochaine, pour prétendre avoir de bons résultats. D'ailleurs, le club aurait pu mieux faire s'il avait une attaque très percutante.