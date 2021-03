Les plans de l'entraîneur du MC Oran, Kheireddine Madoui, en prévision du mercato, qui a ouvert ses portes lundi dernier, risquent d'être chamboulés en raison des dettes de ce club de Ligue 1 de football auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Madoui, dont l'équipe a réalisé un bon parcours lors de la phase aller clôturé dimanche, espère engager trois nouveaux joueurs à l'occasion de l'actuelle période des transferts. Toutefois, le club est confronté à une interdiction de recrutement dont il fait l'objet, a-t-on appris, hier, de la direction du club phare de la capitale de l'Ouest du pays.

Une situation qui fausse totalement les calculs du champion d'Afrique avec l'ES Sétif en 2014, au moment où la trésorerie du MCO est incapable, à l'heure actuelle, de s'acquitter de ses dettes, estimées à près de 50 millions de dinars, pour lever l'interdiction de recrutement, souligne-t-on. Ayant terminé la première manche du championnat comme coleader avec l'ESS, en attendant le déroulement des nombreux matchs en retard dont dispose la quasi-totalité des formations de l'élite, les ambitions des Hamraoua ont grandi. Mais l'équipe, qui était sur une courbe ascendante en enchaînant quatre victoires de rang, a été freinée dans son élan lors de ses trois précédentes sorties, en se contentant seulement de trois points des neuf possibles. Pis encore, les protégés de Madoui ont concédé, au cours de ces trois rencontres 2 nuls à domicile, qui l'ont privé d'améliorer leur moisson de cette phase aller, sachant que le MCO est parmi les rares équipe ayant disputé la totalité de leurs matchs. Il est à présager donc que les camarades du capitaine Oussama Litim reculent au classement, une fois la mise à jour du calendrier du championnat achevée. Il faut dire que les derniers déboires des Oranais ont conforté leur coach dans sa conviction de renforcer son effectif, d'où son désir de recruter trois nouveaux joueurs dans des postes précis.

Pour ce faire, le président Tayeb Mehiaoui s'est déplacé à Alger pour rencontrer les responsables de la CNRL et tenter de trouver une solution aux dettes du club, surtout que ce dernier vient d'être saisi à propos de nouvelles affaires datant de quelques années auparavant, a-t-on indiqué de même source. Le MCO a néanmoins réussi de qualifier un nouveau gardien, à savoir, Othmane Toual, au titre d'une licence exceptionnelle, puisqu'il est venu remplacer Houssam Limane, dont le contrat a été résilié à cause de sa blessure qui l'a rendu indisponible pour une longue période, rappelle-t-on.