La sélection algérienne de football entame, aujourd'hui, sa 3e séance d'entraînement depuis son arrivée au Caire, lundi dernier, en vue de l'avant- dernier match des éliminatoires du Mondial-2022, vendredi à 14h à Djibouti. L'EN est arrivée, lundi soir, au Caire, à bord d'un avion spécial. Conduite par le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, la délégation algérienne a fait une escale à Paris, afin de récupérer l'ensemble des joueurs évoluant en Europe. A leur arrivée, les Verts ont effectué une première séance d'entraînement au Cairo stadium en début de soirée, au cours de laquelle l'effectif a été scindé en 3 groupes, avec, d'un côté, les joueurs qui ont joué la veille avec leurs clubs et qui ont eu une séance plus courte, et de l'autre, ceux qui ont joué avant et ceux qui sont au repos depuis quelques jours qui ont fait l'objet d'un travail un peu plus long et adapté pour assurer l'équilibre du niveau. Ainsi, les Verts ont retrouvé Le Caire, avec un très grand plaisir où l'émotion était à son comble avec en tête de beaux souvenirs, dans ce stade où ils ont arraché leur titre africain de 2019. Cette séance s'est déroulée en présence de 25 joueurs sur la belle pelouse de cette enceinte, avec toutefois l'absence de Youcef Atal, blessé dimanche avec son club et remplacé au pied levé par Houcine Benayada. En plus d'Atal, le staff des Verts est également privé, pour ces 2 derniers matchs, des services du défenseur de Genoa (Italie) Mohamed Farès, victime d'une blessure musculaire, ainsi que du milieu de terrain de l'OGC Nice Hicham Boudaoui, qui souffre d'une lombalgie, et dont la période d'indisponibilité est estimée entre 3 à 4 semaines. Ainsi donc, Belmadi et son staff ont travaillé la 1ère journée de lundi avec la mise en place de l'exercice d'échauffement avec 2 tours de piste puis un travail d'ateliers, sous la conduite du duo Amara Merouani et Serge Romano qui ont départagé l'effectif en cinq groupes, au moment où les trois portiers, M'bolhi, Oukidja et Zeghba, ont pris la direction d'une des deux cages pour une séance bien pleine avec Aziz Bouras, l'entraîneur des gardiens. La séance a également enregistré l'exercice de toros, avec deux groupes de joueurs, le long de la ligne touche. Par la suite, et vers 21h30 un groupe de 9 joueurs a été libéré par le staff technique pour rentrer à l'hôtel. Il s'agit des éléments qui ont joué la veille, afin de les ménager. Le reste de l'effectif s'est adonné à quelques séries d'opposition sur des parties réduites du terrain, avec d'un côté les porteurs de chasubles orange, et ceux en vert. Enfin, la séance s'est terminée avec un dernier exercice, celui de jonglage avec qui perd quitte le cercle. Et là Ryad Mahrez s'est bien rappelé son fameux but sur coup franc face au Nigeria en 2019 en demi-finale de la CAN 2019 celui qui a ouvert aux Verts les portes de la finale. En effet, le capitaine des Verts n'a pas hésité à le rééditer au même endroit tiré et dans la même cage. Hier, les Verts ont entamé leurs séances d'entraînements sur le plan purement technique et tactique, afin de parfaire la cohésion et la coordination entre eux. Aujourd'hui, c'est donc la suite du programme des Verts qui sera assuré avant l'ultime séance d'entraînement de demain, jeudi, où le staff technique effectuerait les dernières retouches afin que les joueurs soient bien prêts pour le match du lendemain, vendredi, contre Djibouti à partir de 14h.