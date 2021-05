Qualifiée pour la CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun, l'Equipe nationale reprendra du service dès demain pour un stage en vue de disputer trois matchs amicaux face à la Mauritanie, jeudi prochain à Blida, au Mali dimanche 6 juin à Blida également et devant la Tunisie, le vendredi 11 juin à Tunis. Les joueurs rejoignent le Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa par vagues successives, en fonction des matchs qu'ils doivent jouer avec leurs clubs respectifs. Les joueurs ont commencé à rejoindre le CNT, la semaine passée, alors que le staff technique avec à sa tête le sélectionneur, Djamel Belmadi, se trouve à Alger depuis jeudi dernier pour préparer ce stage et ces matchs. Parmi les derniers joueurs qui doivent rejoindre le stage qui débutera demain, figure le capitaine des Verts, Riyad Mahrez qui disputait, hier soir, la finale de la Ligue des Champions avec son club Manchester City, face à Chelsea.

Un dernier groupe de joueurs évoluant en France et en Angleterre est attendu, demain, pour rejoindre le groupe déjà présent au CTN. Cela se passe au moment où tous les fervents des Verts attendent avec impatience la liste des joueurs qui seront convoqués par le sélectionneur pour ces trois matchs amicaux. Et justement après Belaïli, Bounedjah, Benlamri ainsi que le portier de Médéa Medjadel, qui signe sa première convocation, puis Adlane Guedioura et Sofiane Feghouli qui sont sur place depuis samedi, d'autres joueurs rejoignent le camp des Verts à Sidi Moussa pour préparer ce stage. Et la priorité du staff technique avant d'aborder le premier match amical contre la Mauritanie, jeudi prochain, est d'abord la remise en forme des joueurs qui ne sont pas tous au même niveau, au vu de leurs évolutions avec leurs clubs respectifs sur le plan physique et temps de jeu, ensuite, pour remettre d'aplomb ceux souffrant de blessures ou quelques bobos.

De plus, il faut aussi noter que certains joueurs sont en inactivité puisque leurs championnats sont terminés et un programme spécifique est prévu pour leur garder leur forme surtout en vue du premier match de jeudi face à la Mauritanie. Et justement à propos de la Mauritanie, il est utile de rappeler que l'Algérie et la Mauritanie vont se rencontrer pour la 6e fois dans l'histoire des deux nations. Sur les cinq premières confrontations (2 officielles, 3 amicales) disputées jusque-là, les Verts se sont imposés à quatre reprises, contre un match nul. Et à propos de ce match amical de jeudi prochain, l'entraîneur de la sélection mauritanienne de football, Corentin Martins, a déclaré dans un récent entretien à Radio Algérie Internationale (RAI), que «c'est un plaisir que mes joueurs puissent affronter des joueurs de très hauts niveaux qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe et qui viennent de gagner la dernière coupe d'Afrique des nations (CAN 2019)». «Mes joueurs sont jeunes et on s'attend à une grande opposition dans laquelle nous allons essayer de faire le meilleur match possible pour apprendre beaucoup et grandir», a-t-il ajouté.

À rappeler également que tout comme l'Algérie (groupe A), la Mauritanie, 101e au classement de la FIFA, 22e au niveau continental, prépare aussi les éliminatoires du Mondial 2022. Les Mourabitounes ont été versés dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, de la Zambie et de la Guinée équatoriale. Concernant l'ambition de son équipe lors de ce deuxième tour des éliminatoires, Corentin Matrins a indiqué qu'il vise tout simplement la première place du quatuor B.

«Même si on n'est pas la plus grande nation de football d'Afrique, on n'a pas moins d'ambitions que nos adversaires et on veut nous aussi, terminer premier de notre groupe», a-t-il conclu.

Et pour le second match amical des Verts prévu le 6 juin prochain, toujours à Blida, le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a déclaré, qu'«on connaît très bien, la sélection algérienne car on a l'habitude de s'affronter. Je me souviens encore de notre dernière confrontation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ pour la CAN 2019, dans un match très intéressant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'Algérie. Il est clair que nous n'avons pas atteint le niveau de l'Algérie, mais si nous affrontons cette équipe c'est pour progresser naturellement», a-t-il indiqué. «Aujourd'hui, la meilleure référence en Afrique c'est l'Algérie.

Outre son statut de championne d'Afrique, l'Algérie est une équipe complète, bien organisée, bien en place et qui joue parfaitement toutes les phases de jeu.

Pour moi, c'est une équipe parfaite et je tiens à rendre hommage au travail accompli par Djamel Belmadi qui a su offrir à l'Algérie et à l'Afrique une équipe comme celle-ci», a-t-il ajouté.

À noter que figurant à la 57e position au classement de la FIFA, la 9e sur le plan continental, le Mali prépare lui aussi les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, dont les deux premières journées ont été reportées de juin à septembre. Les coéquipiers de Moussa Marega ont été versés dans la poule E aux côtés du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda. Enfin pour les férus des statistiques, l'Algérie et le Mali vont se donner la réplique, en amical, pour la 9e fois de leur histoire. Après huit confrontations, l'Algérie est devant avec 5 victoires, contre 2 défaites et 1 match nul. La dernière en date remonte au 16 juin 2019, disputée au Qatar, dans laquelle les camarades de Bennacer se sont imposés sur le score de 3 buts à 2 sur des réalisations de Bounedjah, Belaïli et Delort.