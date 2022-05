Si le chef-lieu de la deuxième capitale du pays se fait, de jour en jour, beau, il n'en est pas autrement pour ses infrastructures sportives pour lesquelles les travaux sont pratiquement achevés, hormis quelques petits réglages d'ordre technique, avant d'entamer le dernier virage; l'heure de la vérité. Rien ne freine cette ville de franchir les seuils concrétisés dépassant à même les prévisions à telle enseigne que l'on ne dissimule pas la satisfaction. Plus celle-ci est totale plus l'on se dit théoriquement et sans rougir qu'au jour d'aujourd'hui: El Bahia est fin prête. Cela est vérifiable sur le plan pratique. «En effet, l'opération d'équipement du Village méditerranéen, réalisé dans la commune de Bir El Djir, a effectivement, atteint une avancée considérable», a-t-on indiqué, ajoutant que «les installations ont atteint le seuil des 75% en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens». La direction de la jeunesse et des sports, par le truchement de Yacine Siefi souligne que «cette opération se poursuit et touche en particulier l'équipement des chambres du village dont la capacité d'accueil est de 4 266 lits». Le même responsable a annoncé que «l'achèvement de cette opération est prévu dans les prochains jours», soulignant que «l'équipement des autres unités du Village est à la charge du comité d'organisation des JM». Ce site servira de base de vie hébergeant tous les participants, les athlètes ainsi que les officiels guidant les délégations et les équipes de leurs pays respectifs. Le Village méditerranéen est d'une superficie de 39 hectares. Il est doté de toutes les commodités offrant aux résidents un séjour des plus commodes. Sur le plan d'emplacement stratégique, cette infrastructure, située à l'est immédiat de la ville d'Oran, est distante de moins de 20 km de l'aéroport international, à moins de 10 km de la somptueuse gare ferroviaire d'Oran, et à moins de 2,5km du Complexe olympique d'Oran, le site principal de compétition. Cette infrastructure comprend trois zones principales. La première, qui est constituée d'une zone résidentielle, est réservée aux athlètes ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Elle comprend les chambres des résidents, les restaurants, les sites d'entraînement, une polyclinique, des espaces de détente et autres installations. La seconde, qui est une zone internationale, est comparable à une zone de transit. Elle sépare l'accès principal de la zone résidentielle. Cette zone comprend le centre d'accueil, la zone de transport, un bureau de poste, une banque et autres équipements. La troisième composante de ce Village méditerranéen est dédiée au personnel volontaire. Elle est composée des chambres abritant les personnes qui se sont portées volontaires pour ces JM, de restaurants et les lieux de détente. Dans l'ensemble, le Village méditerranéen est composé de 2 263 chambres, 4 restaurants et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations. Pour assurer les entraînements des athlètes, le Village dispose de trois stades ainsi que cinq salles omnisports. Les zones de loisirs sont au nombre de quatre et on y retrouve également un théâtre, le théâtre d'Athènes.