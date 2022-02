C'est désormais officiel. L'Algérie participera avec la sélection des U18 au tournoi de football des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, avec entre autres 12 à 14 autres sélections, a indiqué la FAF, membre du Comité d'organisation des joutes et impliquée dans les préparatifs du tournoi. Le choix de la catégorie des U18 s'inscrit dans la stratégie de la direction technique nationale (DTN) de la FAF, en prévision des échéances à moyen terme (2025) où cette sélection est appelée à prendre part à plusieurs compétitions, comme les Jeux sportifs islamiques, en Turquie 2022, et les Jeux arabes de la jeunesse, en Égypte 2022 également. Dans le même sillage, le comité chargé de l'organisation a tranché de la question liée aux stades devant abriter les matchs de football. Quatre stades ont été choisis. Il s'agit, outre le nouveau complexe olympique d'Oran, du stade Zabana, celui de Mers El Hadjadj à l'extrême est d'Oran en plus du complexe sportif de Sig dans la wilaya de Mascara. Le même comité a jugé utile de réquisitionner le stade Habib Bouakeul, Es Sénia et autres pour les entraînements. À Oran, le branle- bas de combat est lancé. À moins de 150 jours avant les JM, l'échéance approche et les préparatifs avancent à grand pas. Les participants, représentant les pays des 2 rives de la Méditerranée, ne se font plus prier pour inscrire leurs effectifs sur une plate-forme dédiée à cet effet. Le processus d'inscriptions pour les Comités nationaux olympiques se déroulera en 3 phases. La phase numéro 1: du 17 janvier au 18 mars, elle concerne l'inscription des pays dans chaque épreuve par nombre d'athlètes, le staff médical, ainsi que le staff technique et les autres membres de la délégation. La phase numéro 2 sera lancée du 19 mars au 1er avril, période durant laquelle les Comités nationaux olympiques devront envoyer la liste nominative. La phase numéro 3, débutera le 2 avril, date à laquelle les CNO's devront commencer à confirmer leurs liste courte. Dans un autre chapitre, la première session relative à la formation des stadiers qui seront mobilisés pour les prochains Jeux méditerranéens a eu lieu au niveau du Centre national de la formation sportive ONFS (ex-CREPS) situé dans la commune d'Aïn El Türck. Cette première formation a été rehaussée par la présence des autorités nationales ayant souligné l'importance des Jeux méditerranéens pour la ville et pour toute l'Algérie, ainsi que leur impact sur l'ensemble des secteurs socio-économiques et culturels. Cette manifestation internationale ne tourne pas qu'autour du sport. Elle est synonyme de catalyseur pour les activités économiques et culturelles indispensables aux besoins croissants de la population et des touristes, locaux et étrangers. Le wali a également tenu à féliciter l'équipe du COJM, suite à l'approbation et à la confirmation du Comité international des Jeux méditerranéens de la tenue d'Oran 2022. Des supports pédagogiques ont été développés et mis à disposition des volontaires. Conformément au programme de cette session de formation des stadiers, les trois matières suivantes ont été présentées par le COJM. Il s'agit de la présentation géographique et culturelle d'Oran, le volontariat et les valeurs olympiques, la présentation historique des Jeux méditerranéens. Ces cours de formation ont été riches. Les volontaires et participants ont réitéré leur disponibilité et leur détermination à la réussite des Jeux d'Oran 2022.