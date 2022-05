La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la programmation de la première journée des qualifications pour la 34e édition de la coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire 2023) qui débutent le 29 mai 2022. Logé dans le groupe F aux côtés de la Tanzanie, l'Ouganda et le Niger, l'Algérie entamera sa campagne, le samedi 4 juin contre l'Ouganda, stade du Complexe olympique d'Oran (20h00). De leur côté, les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, débuteront leur compétition, le samedi 4 juin à Dakar. Ils accueillent le Bénin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour le match Algérie - Ouganda, l'instance continentale a désigné un trio arbitral égyptien conduit par Mohamed Adel Essayed Hocine. Mohamed Adel Essayed Hocine sera assisté de ses compatriotes Samir Djamel Saâd et Ahmed Taoufik Taleb Ali, alors que le 4e arbitre est l'Égyptien Ibrahim Noureddine. Il faut signaler que c'est pour la première fois depuis 2008 que la sélection nationale a décidé de déménager du stade Mustapha-Tchaker de Blida, et opter pour le nouveau stade d'Oran. Le second match des Verts dans ces éliminatoires aura lieu le mercredi 8 juin au National Stadium de Dar Essalam (16h) face à la Tanzanie. Pour cette affiche, la CAF a désigné un trio arbitral soudanais, sous la conduite de Mahmood Ali Mahmood Ismail pour officier les débats, selon un communiqué de la Fédération algérienne (FAF). Ali Mahmood Ismail sera assisté de ses compatriotes Ahmed Nagei Subahi (1er assistant) et Elmoiz Ali Mohamed Ahmed (2e assistant), alors que le 4e arbitre, toujours soudanais, est Elsiddig Mohamed Mohamed El Treefe. Le commissaire au match sera Zide Gimbert Dlamini (Eswatini), tandis que le médecin Covid n'a pas encore été désigné. Après ces deux premiers matchs, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez reprendront les qualifications en septembre (17-29 septembre) en recevant le Niger, avant de se rendre à Niamey pour croiser le fer avec le même adversaire. Les deux dernières journées se joueront en mars 2023.