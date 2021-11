La Fédération algérienne de football (FAF) annonce avoir arrêté de nouvelles dates pour les assemblées générales des différentes Ligues nationales de football. Il s'agit de la Ligue de football professionnel (LFP), Ligue nationale de football amateur (LNFA) ainsi que la Ligue inter-région de football (LIRF). Ces AG seront entamées par une AG extraordinaire de l'intance fédérale, prévue demain à l'hôtel El Aurassi d'Alger à partir de 10h. Cette AGEx portera un seul point à son ordre du jour, à savoir «le changement du système de compétition». Pour la LFP, l'AG extraordinaire pour l'adoption des nouveaux statuts est programmé pour le 1er décembre (14h), suivie d'une AG ordinaire le lendemain (10h) et une AG élective le 22 décembre. La LNFA, quant à elle, organisera une AGEx le 30 novembre (14h), une AGO le lendemain (10h) et, enfin, une AGE le 21 décembre. Enfin, pour la LIRF, l'AGEX et l'AGO sont programmées respectivement le 29 novembre (14h) et le 30 novembre (10h), alors que l'AGE est fixée au 20 décembre. Pour rappel, la FAF avait fixé, dans un premier temps, les dates de ces rendez-vous, avant qu'elles ne soient annulées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On a estimé que la FAF est passée outre les dispositions réglementaires, en convoquant des AGEx sans l'arrêté d'approbation de la tutelle.