La Ligue de football professionnel (LFP), a fixé lundi les dates de la 21e et 22e journée du championnat de Ligue 1 de football, dans un communiqué publié sur son site officiel. Ainsi, la 21e journée se jouera le samedi 15 ou dimanche 16 mai (4e jour de l'Aïd), alors que la 22e journée aura lieu le samedi 22 mai, précise la LFP, soulignant que «les horaires des rencontres seront communiqués prochainement». La 20e journée de la compétition, marquant le début de la deuxième partie de la saison, s'est jouée, hier soir, avec en tête d'affiche le choc entre le leader l'ES Sétif et l'USM Alger, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif.

À l'issue de la 20e journée, il sera question du déroulement de la suite des 8es de finale de la coupe de la Ligue professionnelle, prévue le samedi 8 mai, avec au menu le «big derby» de la capitale entre l'USM Alger et le MC Alger.