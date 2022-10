La Ligue de football professionnel (LFP), a fixé les dates de la 9e et 10e journées du championnat de Ligue 1, selon le programme publié lundi sur son site officiel. Ainsi, la 9e journée se jouera les vendredi 21 et samedi 22 octobre, alors que les rencontres de la 10e journée se disputeront sur trois jours : vendredi 4 , samedi 5 et dimanche 6 novembre, précise la même source. L’instance chargée de la gestion de la compétition a également arrêté la date de quatre matchs en retard, fixés au mardi 25 octobre : ES Sétif - CR Belouizdad (4e journée), JS Kabylie - USM Khenchela (4e journée), USM Alger - Paradou AC (5e journée), et ASO Chlef - JS Saoura (7e journée). Pour rappel, la 7e journée du championnat se jouera vendredi et samedi prochains, et sera tronquée de quatre rencontres, en raison des compétitions africaines interclubs.