Les coulisses! Revoilà un vieux mot cher aux vieux dirigeants, joueurs, arbitres, gens de la presse, supporters, arrangeurs et truqueurs de matchs, trafiquants, brigands de grands chemins, qui vivent encore à l'ère de 1962! Oui, ce mot qui nous a coûté une participation en coupe d'Afrique (l'affaire Karouf), a été l'oeuvre d'anti-Algériens, qui ont nui à l'Algérie, en voulant faire mal à des dirigeants, coupables de coups bas vis-à-vis de l'auteur ou des auteurs! Si nous devions raconter ce qu'a subi la pauvre EN, il faudrait 3 flash disk pleins. Evidemment, personne de la jeunesse d'aujourd'hui n'en croirait un mot, tant les faits relèvent des contes de Perrault, des contes pas de chez nous, et voilà pourquoi ils ne seront jamais, ici, rapportés! Donc, les coulisses et leur effet sur les préparatifs, ne sont jamais pris en considération, l'inestimable boulot de Djamel Belmadi et son staff. Le travail sérieux et appliqué ne laisse aucun pouce de manoeuvre à la triche, à sa tentation, et même son passage à l'application! Pour pouvoir tramer et créer un travail de coulisses, il faut et il suffit qu'il y ait deux parties liées par un solide pacte diabolique. Et Belmadi ignore tout de tels procédés! Oui, il ne sait pas ce que c'est que la sorcellerie. Alors, la magie noire, il faudra se lever à 4h du matin, et encore! Et lorsque nous précisons le travail bien fait, c'est au travail d'orfèvre, de précision, auxquels nous pensons. D'ailleurs, on a toujours prétendu, du côté des camarades d'enfance de Belmadi, qu'il n'a jamais pu apprécier le mot: «Brouillon». Les coulisses sont, pour notre Djamel national, le résultat d'un long et pénible travail sur le terrain, où tout est mis parfaitement au point. Le résultat est là, net, le tout, représentant une vraie symphonie bien réglée, aussi bien sur le papier, que sur le terrain! Le peuple, pour ne pas écrire autre chose, sait très bien où va Belmadi et les siens! Il est là, debout, accroupi, criant, gueulant, veillant comme le lait sur le feu, à ne pas vouloir s'attacher les services d'un joueur vidé, fatigué et ne pouvant plus apporter le plus nécessaire au rendement collectif de l'équipe! Oh, bien sûr, il y a eu le couac contre l'accrocheuse équipe de la Sierra Léone. Nous verrons bien ce soir, si ce couac était accidentel ou... Djamel Belmadi a en main tous les ingrédients pour continuer le tournoi, ou bien revoir sa copie pour un meilleur rendement collectif. Ou bien, ces consultants qui affirmaient, sans se démentir, à cor et à cri qu'ils étaient seuls détenteurs de la vérité sur tout ce qui touchait aux Verts ! Il y eut même d'anciens coéquipiers qui n'ont fait que de la figuration dans de grands clubs algériens, qui se mirent à rire au nez de Belmadi, arguant du fait qu'il n'a pas entraîné de grosses pointures, des chaussures à leurs pieds. Il n'aurait entraîné que le Qatar, donc, ne maîtrisant pas bien les réalités africaines! Il démontrera le contraire, en ramenant à Alger «la coupe», version CAN 2019, en se débarrassant du team du Sénégal! Baghdad Bounedjah était passé par là! Quelques mois auparavant, les viles et basses attaques gratuites, étaient impitoyables. On y alla, avec la possibilité pour Djamel Belmadi de faire ses bagages, et de rentrer chez lui. C'était méconnaître Belmadi, dont l'adage préféré n'était autre que: «La caravane passe...». Les murmures se firent plus acerbes, plus meurtriers, mais Belmadi bossait sans tenir compte des propos de hammams! N'empêche que les critiques à l'endroit de Djamel, fusaient sur les plateaux TV, amères et tranchantes d'idioties, avec, au fond, un goût de déjà- entendu. C'était la preuve que le réservoir allait vers le vide! «Pendant ce temps, Djamel se montrait un fervent adepte d'un autre proverbe: «Bien faire, laisser braire», jusqu'au jour où ces «criminels de l'audiovisuel» s'attaquèrent aux joueurs, aux meilleurs d'Afrique et du Monde arabe. Puis, ce fut l'accalmie, d'autant plus que parmi certaines stars de l'Equipe nationale, il y avait des parents qui approchèrent ces sinistres individus, pour les mettre en garde contre toute atteinte à leurs progénitures! Les Verts sont fin prêts à affronter leurs adversaires dans un bon fair-play et un esprit de fraternité africaine, loin de toute animosité! Le match à venir sera un très beau cadeau pour le public à l'occasion de son retour après 2 années d'absence! Voilà, ce soir, les gars de la Guinée équatoriale peuvent ruer, ruer, ruer.... Jusqu'à leur écroulement total! Quant aux oiseaux de mauvais augure, qui parlent de good luck, boys! La coupe d'Afrique 2022 préparée au Qatar, vous tend les bras, à vous de jouer! Les chiens iront aboyer ailleurs, là où les chacals, qui sont constamment en grande liberté, restent à la recherche de compagnons, seuls, et isolés, avec comme cerise sur le gâteau, l'arrivée des jeunes comme Med Amine Amoura, Ramiz-Larbi Zerrouki et autres Adam Zorgane, qui n'attendent que le cri de guerre de Djamel, pour montrer ce dont ils sont capables, sur le terrain de Douala. À bon entendeur, salut!