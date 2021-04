Au micro de L'Équipe, l'attaquant de pointe de 32 ans, Islam Slimani, a évoqué ses débuts difficiles dans le football en Algérie: «Je suis parti (de l'Algérie) à plus de 25 ans. En plus, je n'avais aucune formation. Quand j'avais 16-17 ans, je m'entraînais deux fois par semaine sur un demi ou un quart de terrain. En Algérie, ils aiment les dribbleurs. Je marquais, mais j'étais critiqué sans cesse par la plupart de la presse et par les supporters. Je gagnais 50 euros par mois et ils ne nous payaient q'une fois tous les cinq ou six mois.» Un début de carrière très difficile qui lui a permis de ne jamais rien lâcher et de lui forger une mentalité de guerrier. En 2019 avec sa sélection, Slimani était sur le toit de l'Afrique entière. Vainqueur de la CAN avec l'Algérie, il raconte ces plus belles périodes avec les Fennecs: «À chaque fois que je porte le maillot algérien, c'est comme si c'était la première fois, avec la même émotion. Chez nous, le foot, c'est un truc de fou. Quand on a été champion d'Afrique en 2019, ou qu'on est revenu du Brésil en 2014, c'était incroyable. Quand tu vois le peuple comme ça, de vieilles personnes, des mamans qui courent devant le car juste pour te dire merci. J'avais envie de leur dire merci d'être là en retour.»