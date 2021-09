Le directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, a convoqué, à Blida, l’ensemble des directeurs techniques régionaux (DTR) pour faire le point sur plusieurs volets ayant trait à la formation, aux championnats de jeunes, aux académies et aux sélections nationales. Ce rassemblement a permis de présenter le nouveau directeur de la formation, Taoufik Korichi, avec qui les DTR se sont réunis pour évaluer les formations fédérale et continentale. Pour la formation continentale, le DTN a dévoilé le calendrier des stages de la licence CAF « C » à organiser au niveau de chacune des ligues régionales. Le championnat « jeunes » était également au centre des débats, notamment concernant la répartition des groupes et leur nombre. Le consensus s’est établi sur la proposition d’une formule à quatre groupes et dans les différentes régions du pays. Les staffs techniques des U17 et des U20 ont, de leurs côtés, exprimé le souhait d’une contribution des DTR pour organiser des plateaux régionaux et zonaux.