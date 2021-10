Pour préparer la sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, dans la perspective de se qualifier à la prochaine Coupe arabe de la FIFA, prévue du 30 novembre au 18 décembre prochains, ainsi que le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie, le sélectionneur, Madjid Bougherra, a eu beaucoup de difficultés pour trouver un sparring-partner. En effet, c'est face à la sélection nationale guinéenne que les joueurs de Bougherra devraient disputer un match amical, en ce mois d'octobre 2021.

Une équipe impressionnante qui constituerait un sparring-partner parfait pour les Verts. Trois ans après s'être qualifié pour la 1ère fois de son histoire au championnat d'Afrique des nations, Total (CHAN Total), le Syli local est revenu en janvier dernier. Mais ce match n'aura finalement pas lieu. Les joueurs du coach Bougherra doivent se contenter, finalement, de disputer un match amical contre la modeste formation des Comores.

Ainsi donc, la sélection algérienne affrontera son homologue comorienne, le samedi 9 octobre, au nouveau stade d'Oran. Encore faut-il préciser que les joueurs algériens devront se contenter, cette fois-ci, d'un seul match amical, contrairement aux derniers tests disputés en août à Doha, face à la Syrie (2-1) et au Burundi (3-0). L'instance fédérale algérienne n'a reçu que, récemment, l'accord des autorités locales pour disputer cette rencontre amicale sur la pelouse de cette nouvelle enceinte sportive de la capitale de l'Ouest, 3 mois après avoir abrité le 1er match amical des locaux, en juin dernier, face au Liberia (5-1). En effet, lors de leur 1ère sortie en juin dernier, les joueurs locaux algériens se sont imposés contre le Liberia (A) par une large victoire (5-1) au nouveau stade olympique d'Oran. Ce match contre les Comores prévu le 9 octobre prochain, sera, d'ailleurs, joué au stade d'Oran, cela coïncide avec la date FIFA.

Notons que le sélectionneur des champions d'Afrique en titre, Belmadi, a programmé un stage pour les Verts qui débutera, lundi prochain, au Centre technique de Sidi Moussa. Bougherra était obligé de choisir un autre stade comme domiciliation. Il a compté prendre quelques joueurs de la sélection A, mais Belmadi n'a pas voulu céder les joueurs concernés, car voulant garder la stabilité de son effectif, afin d'assurer la double confrontation prochaine, en ce mois d'octobre contre le Niger pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Bougherra et ses adjoints qui ont renforcé leur staff avec Benhammou et Mesbah ont supervisé les joueurs locaux, en assistant à des matchs amicaux des clubs, dont celui de la JS Kabylie disputé, mercredi dernier, à Dely Brahim puis celui du CS Constantine - USM Harrach, avant-hier. Bougherra et les joueurs dont la liste est toujours attendue, entameront la Coupe arabe de la FIFA 2021, le mercredi 1er décembre, face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), selon le calendrier dévoilé par l'instance mondiale.

L'Algérie qui se trouve dans le groupe D, se mesurera, ensuite, au Liban, le samedi 4 décembre, au stade Al-Janoub (14h00), avant d'affronter l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Cette première édition de la Coupe arabe de la FIFA regroupe 16 nations, réparties en 4 groupes de 4 équipes chacun. Les deux 1ers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.