Les commissions spécialisées relevant du Comité d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (COJM), prévue l'été prochain à Oran, ont été renforcées par de nouveaux membres issus de différents départements ministériels et de la société civile, a-t-on appris, hier, du COJM. La cérémonie de l'élargissement des commissions spécialisées, au nombre de 12, a eu lieu lundi au niveau du musée du Comité olympique et sportif algérien à Alger, sous la supervision du commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a précisé la même source. Cette opération vise à impliquer différents secteurs du gouvernement et de la société civile dans l'organisation des prochains JM pour leur assurer le succès escompté, a-t-on fait savoir.

Chacune des commissions spécialisées s'est vue ainsi s'offrir du «renfort» selon son domaine, a-t-on précisé, rappelant au passage que depuis son arrivée à la tête du COJM en octobre dernier, Mohamed Aziz Derouaz a insisté sur la nécessité de revoir la composante des différentes commissions après avoir remarqué que plusieurs secteurs n'y étaient pas représentés. Pour rappel aussi, plusieurs changements sont intervenus ces dernières semaines au niveau de la présidence des commissions en question, à l'instar de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM que préside désormais l'ex-secrétaire d'État chargé de la production culturelle, Salim Dada.

Un sang neuf qui commence déjà à porter ses fruits, se réjouisse-t-on du côté du COJM. D'autre part, une centaine de volontaires étrangers ont émis le voeu de participer à l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) que va abriter Oran l'été prochain. Les volontaires en question sont issus de pays du Bassin méditerranéen et également d'autres régions, a fait savoir à l'APS Ahoussine Seddiki, président de la commission de formation et des volontaires relevant du COJM. «Nous allons traiter les demandes des volontaires en question avec le commissaire des JM pour sélectionner un bon nombre d'entre eux selon nos besoins», a-t-il indiqué. La priorité sera donnée en particulier aux volontaires issus des pays participants et remplissant certains critères, comme la maîtrise de plusieurs langues, selon la même source.