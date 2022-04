Le handball oranais risque de manquer les play-offs du championnat d'excellence (sa fin. Le MC Oran, l'ES Arzew, et le MCB Oued Tlelat, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont été jusque-là décevants au grand dam des amoureux de cette discipline, et ils sont nombreux du côté de la capitale de l'ouest du pays. Le club phare de la wilaya, le MCO, qui revient dans le palier supérieur après deux saisons passées en division inférieure, est le seul à encore entretenir un mince espoir pour se qualifier aux play-offs de son groupe A. Les «Hamraoua», 3es au classement avec 5 points, ont encore 2 autres matchs à jouer pour le compte de la 1ère phase, soit le même nombre de rencontres à disputer aussi par le dauphin, l'OM Annaba, qui les devance de 3 points. Le leader, JSE Skikda, lui, compte 11 points et un match en plus. Il a pratiquement assuré sa qualification, sachant que seules deux équipes iront aux play-offs de cette poule. L'autre club oranais évoluant dans ce même groupe, en l'occurrence, le MCB Oued Tlelat, est bon dernier avec 4 points. Il va se contenter ainsi de jouer les Play- downs dans l'espoir de préserver sa place parmi l'élite. Le même objectif est visé par le troisième club oranais de l'Excellence, l'ES Arzew qui a terminé la première phase du championnat à la 4e place de son groupe B avec 8 points accusant un retard de sept unités sur le 2e, la JS Saoura et de 8 sur le leader, le CRB Mila. En revanche, le CHT Oran, qui évolue en championnat de deuxième palier (Messieurs) est en train de sauver la face du handball oranais après avoir terminé la phase aller leader de son groupe Ouest. Le CHTO, que préside Sid Ahmed Djendara, un cadre au niveau de la direction locale de la jeunesse et des sports, a réussi à faire carton plein en remportant les 6 matchs qu'il a joués lors de la première manche de son championnat. Il devance de quatre unités son poursuivant immédiat le MB Sig. Il est ainsi bien parti pour réussir une accession historique en Excellence. Les spécialistes à Oran sont unanimes à appeler à profiter des installations sportives, aussi bien nouvelles que réhabilitées, que vient de bénéficier la wilaya, telle la nouvelle salle omnisports du complexe sportif, en prévision des Jeux méditerranéens prévus l'été prochain à Oran, pour redonner au jeu à sept dans la région son lustre d'antan.