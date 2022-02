Après la confirmation des dates des 2 matchs de barrage de la sélection algérienne de football contre son homologue camerounaise au mois de mars prochain, pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, il ne reste plus qu'à attendre d'abord la réunion entre le manager général des Verts, Djahid Zefizef, et le sélectionneur national Djamel Belmadi, pour la finalisation du plan de travail. Aux dernières nouvelles, Belmadi devrait rentrer à Alger, cette semaine. En effet, la Fédération algérienne de football a publié, ce vendredi sur sa page officielle:«La FIFA a annoncé, ce vendredi 18 février 2022, les dates retenues pour les matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde - Qatar 2022 qui auront lieu en mars prochain». Le communiqué de la FAF ajoute: «C'est ainsi que le match-aller, Cameroun - Algérie, aura lieu le vendredi 25 mars 2022 au stade omnisports de Japoma, à Douala (17h00 GMT). Enfin, le match-retour est prévu, lui, le mardi 29 mars 2022 au stade Mustapha Tchaker de Blida (19h30 GMT). De plus, il est important de rappeler qu'avant le match aller contre les Camerounais, les joueurs algériens effectueront un stage bloqué à partir du 21 mars à Malabo en Guinée équatoriale, avant de rallier la capitale économique du Cameroun. Les Verts restent sur une décevante participation à la dernière coupe d' Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), en se faisant éliminer dès le 1er tour, alors qu'ils espéraient conserver leur titre décroché en 2019 en Égypte. Et c'est avec une certaine impatience que les férus des Verts attendent la rentrée du sectionneur national pour une conférence de presse au cours de laquelle, il avait déjà affirmé, qu'il donnerait tous les détails sur ce qui s'est passé au Cameroun avant d'évoquer la prochaine double confrontation face à la sélection camerounaise. Par ailleurs, il est tout aussi important de rappeler que le manager général Zefizef a été installé au début du mois en cours, en qualité de nouveau manager général de l'Équipe nationale A de football.

Il a mis en place un plan de travail à court terme. Il est actuellement en contact avec le sélectionneur des Verts pour se retrouver en principe dès cette semaine pour une réunion avec l'ensemble des autres membres des staffs des Verts pour actualiser le plan de travail à suivre d'ici aux deux matchs de barrage que l'Algérie devrait disputer contre le Cameroun. Il est aussi évident que Belmadi devrait finaliser avec ses staffs les noms des joueurs qu'il doit choisir pour cette double confrontation face aux Camerounais pour réussir l'objectif premier prévu en mars prochain.