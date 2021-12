L'équipe nationale de football A', qui a fait match nul face à son homologue égyptienne 1-1, en match disputé, mardi soir, au stade Al-Janoub à Doha, rencontrera le Maroc, leader du groupe C, samedi prochain au stade Al-Thumama (20h00), pour le compte des quarts de finale de la Coupe arabe qui se déroule actuellement au Qatar. En dehors du cadre politique où l'Algérie et le Maroc ont rompu leurs relations diplomatiques depuis août, en matière de football, la rivalité entre les deux sélections maghrébines a, de tout temps suscité la passion. D'ailleurs, l'Algérie avait bien dû jouer l'un de ses matchs de qualifications au Mondial 2022 au Maroc, face au Burkina-Faso en septembre dernier. Mais, aujourd'hui, il s'agit de la Coupe arabe où le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne des joueurs locaux, Madjid Bougherra, ne veut parler que de remporter cette Coupe arabe, pour la première fois de son histoire dans cette compétition régionale, reconnue par la Fédération internationale de football (FIFA). Côté statistiques, au total, les deux sélections, qualifiées pour les barrages du Mondial 2022, se sont affrontées à 29 reprises en match officiel. Le bilan est de neuf victoires pour les Fennecs, dix pour les Lions de l'Atlas et dix matchs nuls. Un historique très équilibré entre les deux pays frontaliers. Sur le terrain et dans les tribunes, le chambrage est fréquent entre les joueurs et supporters des deux camps. Concernant ce derby maghrébin, le sélectionneur des Verts, Madjid Bougherra estime que «les choses sérieuses vont commencer face au Maroc. La sélection marocaine a fait un sans-faute, et ils sont ensemble depuis bien longtemps, ça se jouera aussi sur la fraîcheur. Nous sommes encore loin des demi-finales», indique- t-il, avant d'ajouter que «j'ai dit à Titraoui (expulsé dans le temps additionnel, ndlr) que ce n'était pas grave. Ce sont des jeunes qui en font un peu beaucoup et parfois un pied qui va trop loin, ils apprennent». Or, côté marocain, il faut savoir que la sélection est championne arabe en titre et doit donc bien défendre son titre, alors qu'elle est vainqueur des deux derniers championnats d'Afrique (CHAN). Et dans ce genre de match derby, tout se jouera sur des détails, comme ce fut le cas justement dans le dernier derby maghrébin entre l'Algérie et l'Egypte (1-1), qui s'est soldée en matière de classement par le recours au nombre des cartons infligés aux deux sélections pour les départager dans leur groupe «D». Quant à la sélection marocaine, elle a validé son billet pour les quarts de finale, en s'imposant face à la Palestine (5-1), mardi pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe C. Pour ce choc face aux Marocains, le maître à jouer, des Verts, le milieu de terrain Yacine Brahimi a déclaré que: «Dans tous les cas, il faudra jouer contre les meilleurs. Nous terminons à la 2e place à cause des cartons, mais le plus important, c'est l'état d'esprit, ça se joue à peu. Je dis aux supporters qu'on fera tout pour aller au bout. En toute humilité, nous sommes venus ici pour gagner le trophée, pour gagner la Coupe, il faut passer par-là, on va se concentrer, récupérer et jouer le prochain match in chAllah pour le gagner», a conclu Brahimi.