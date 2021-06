La sélection algérienne A', réservée uniquement aux joueurs locaux, est entrée en stage, son premier officiellement pour préparer la Coupe arabe des nations Qatar 2021 qui aura lieu en décembre prochain, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) qui s'étalera jusqu'à jeudi prochain. Ce stage sera ponctué par un match amical face à la sélection nationale du Libéria, jeudi prochain, à partir de 20h45 sur la pelouse du nouveau stade d'Oran.

Initialement, la sélection algérienne A', devait disputer un match amical avec son homologue du Burundi le 16 juin au nouveau stade d'Oran, mais «en raison d'impondérables liés aux difficultés de déplacement des Burundais», les joueurs du coach Bougherra disputeront donc cette joute amicale contre le Libéria (A), comme l'a si bien précisé la Fédération algérienne de football (FAF).

«En raison d'impondérables liés aux difficultés de déplacement de la sélection du Burundi en Algérie, la Fédération algérienne de football a finalement conclu avec son homologue du Liberia pour le match de la sélection nationale des joueurs locaux qui aura lieu, non pas le mercredi 16 juin, mais le jeudi 17 (à 20h45) au nouveau stade Olympique d'Oran», précise bien un communiqué de la FAF publié sur son site officiel. Profitant de l'actuel séjour de la sélection A du Libéria en Tunisie, la FAF a convenu de ce match, puisque la délégation libérienne ralliera l'Algérie à partir de Tunis et permettra ainsi à la sélection nationale conduite par Madjid Bougherra d'entamer sa préparation en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021. Et justement en prévision de ce premier stage consacré aux joueurs locaux, et de cette joute amicale, le sélectionneur Madjid Bougherra a convoqué 23 joueurs issus des clubs évoluant dans le championnat de Ligue 1. Qualifiés pour la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), les joueurs de la JS Kabylie ont été laissés à la disposition de leur club afin de préparer cet important rendez-vous.

À noter que concernant cette liste de l'ancien capitaine des Verts, elle est dominée par les joueurs de l'ES Sétif, au nombre de 6, devant le CR Belouizdad 5 et le Paradou AC 4. Ainsi donc, il y a lieu de noter que les Sayoud, Messaoudi et autre Haddad auront l'insigne honneur d'inaugurer le nouveau stade Olympique d'Oran à l'occasion de ce match amical face au Libéria jeudi.

Le départ pour la ville d'Oran est prévu la veille du match dans la matinée, soit mercredi prochain avec la programmation d'une séance d'entraînement à 18h30 sur la pelouse du nouveau stade de la ville d'El Bahia. Il est important de rappeler que lors de la Coupe arabe des nations, l'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs Liban-Djibouti et Libye-Soudan.

Ce tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera 14 équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.