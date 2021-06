L'entraîneur de l'Equipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi, a programmé trois matchs amicaux durant la fenêtre FIFA de ce mois de juin, en faisant un choix très remarquable des sélections. Et ce choix est si judicieux qu'il montre, une fois de plus le «professionnalisme» du sélectionneur algérien avec ces sparring-partners qui ont été sollicités pour des matchs amicaux contre les champions d'Afrique avec une projection comparative aux prochains adversaires des Verts pour les éliminatoires de la prochaine CAN et la prochaine Coupe du monde. La preuve, en parcourant le dernier classement de la FIFA - zone africaine bien évidemment - du mois de mai, soit le dernier, on s'aperçoit que Belmadi a fait un choix en fonction d'une progression positive des sparring-partners. Ainsi, Belmadi met ses joueurs face à des sélections dont le niveau est en ascension. Le premier adversaire des Verts a été la sélection mauritanienne. Celle-ci est positionnée à la 101e place du dernier classement FIFA. Le deuxième match que les Verts ont joué, hier soir, les opposait à la sélection malienne qui se trouve à la 57e place du classement FIFA. Enfin, le dernier adversaire de vendredi prochain, à savoir la Tunisie, est à la 26e place sur le plan continental alors que l'Algérie s'installe au 33e rang. Et là, il est très important de relever que le fait de choisir deux premiers adversaires figurant en dessous de sa position au classement FIFA, Belmadi sait pertinemment que ces sparring-partners vont redoubler d'efforts pour battre ce champion d'Afrique en titre, invincible durant 25 matchs en dehors du match qui se déroulait, hier, au moment où on mettait sous presse, contre la sélection malienne. Quant au fait de choisir le dernier adversaire en amical censé être mieux classé que les Verts, c'est justement pour que les joueurs gardent les pieds sur terre, eux, tout champions d'Afrique qu'ils sont. Mais le plus important aux yeux de Belmadi c'est que les sparring-partners ont été choisis car leur jeu ressemble au jeu des prochains adversaires des Verts. Là, il est important de rappeler que Belmadi a anticipé en choisissant ses sparring-partners. Appelé à se prononcer sur ses prochains adversaires en amical, Belmadi n'a pas tari d'éloges sur son premier adversaire, la Mauritanie, dirigée sur le banc par le sélectionneur français Corentin Martins. «La Mauritanie est en perpétuelle progression et a joué la dernière CAN, elle avait fait deux matchs nuls contre le Maroc aux éliminatoires de la CAN 2021, elle peut nous créer des problèmes. C'est un match intéressant pour nous. Ils vont jouer avec un supplément d'âme, ils seront très motivés et vont chercher à nous mettre en difficulté. L'exemple d'Eswatini qui s'est incliné petitement face au Sénégal (1-0) aux éliminatoires en est le parfait exemple», a-t-il ajouté. Concernant le Mali, Belmadi a comparé cette équipe à celle du Burkina Faso, l'un des adversaires des Verts au 2e tour éliminatoire du Mondial 2022 au Qatar. «Nous avons choisi de jouer trois matchs pour enchaîner les rencontres. Le Mali (9e sur le plan africain), est une équipe qui a un gros potentiel, ils ont quasiment 30 joueurs qui évoluent en Europe, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe, ce sera un bon adversaire, elle a des similitudes avec le Burkina Faso, elle est même meilleure». Ensuite l'Algérie sera face à un sérieux client, la Tunisie, 2e sur le plan africain derrière le Sénégal, dans un derby maghrébin qui promet en intensité. «C'est une équipe difficile à manoeuvrer, demi-finaliste de la dernière CAN, un habitué de la Coupe du monde. C'est un adversaire très intéressant», a affirmé Belmadi. Enfin, il est utile de rappeler que ces rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Verts, en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022. Lors des deux premières journées, les Algériens, versés dans le groupe A, accueilleront Djibouti avant de se déplacer chez le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de cette poule.