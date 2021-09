Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a distingué lundi, au siège de la wilaya d'Alger 8 athlètes évoluant dans des clubs algérois, ayant remporté 9 médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Au terme de l'accueil réservé aux héros de l'Algérie à l'entrée de la wilaya, Chorfa a souligné que «la wilaya d'Alger avait la chance d'être représentée par de pareils athlètes», ajoutant «nous sommes fiers de vous, vous qui avez hissé le drapeau national et fait la joie de tous les Algériens. L'histoire retiendra votre sacre». La sélection paralympique algérienne a glané un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo: 4 or, 4 argent et

4 bronze, avec en prime 2 nouveaux records du monde sur les 67 qui ont été battus, lors de cette édition nippone. Parmi ces bonnes performances, celles de Skander-Djamil Athmani qui, pour ses premiers Jeux, a réussi à glaner 2 belles médailles, avec tout d'abord une en argent, sur le 100 mètres (classe T13), puis l'or sur le 400 mètres, remportée haut la main devant le champion en titre et recordman de l'épreuve, le Marocain, Mohamed Amguoun, avec à la clé un nouveau record du monde, en 46.70. Le coureur Abdelkrim Krai, couronné de la médaille d'argent du 1500 m dans la catégorie T38, Walid Ferhah (bronze au Club/F32) et un record d'Afrique (35.34 mètres), Lynda Hamri (médaille de bronze/saut en longueur/f12) et Kamel Karedjna (médaille d'argent/lancée de pouids/f12). Autre bonne performance, celle de la judoka Chérine Abdellaoui, médaillée d'or chez les moins de 52 kilos, après sa victoire par ippon, en finale et de Nassima Saifi (disque F57)/médaille d'argent (30.81 mètres). Idem pour Safia Djelal, qui a décroché l'or au lancer de poids (catégorie F57), accompagné d'un record du monde de la spécialité (11.26 mètres). La native de Batna a ainsi étoffé son riche palmarès international, comportant déjà 11 médailles, dont 5 titres suprêmes.