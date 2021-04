Au groupe «Est», le gros choc des coleaders, HBC Laïd - US Chaouïa s'est terminé sans vainqueur (0-0), ce qui a permis à l'USM Annaba auteur d'un victoire sur le terrain du CRB Ouled Djellal (1-0) de les rejoindre en tête du classement avec un total de 22 points. Toutefois, le trio de tête reste désormais sous la menace directe du MO Constantine vainqueur du CA Batna (1-0) et qui suit à une longueur, tout en creusant l'écart sur son poursuivant direct, l'USM Khenchela (4e -17 pts). L'AS Khroubs victorieuse à l'extérieur du CA Batna (1-0) réalise l'exploit de cette journée, en cédant la dernière place à sa victime du jour. Au Centre, la défaite de l'ex-leader, le WA Boufarik sur le terrain du mal-classé, le CR Beni-Thour (2-0) a été bénéfique pour le duo, RC Arba et MO Béjaïa (21 pts) vainqueurs respectifs de l'USM Blida (2-1) et à Boussaâda (1-0), reléguant ainsi le WAB à la 3e place (19 pts), alors que l'USM Harrach (5e - 17 pts), battue à Lakhdaria (1-0) rate une belle opportunité de monter sur le podium. Le derby tant attendu, RC Kouba- ES Ben Aknoun s'est soldé par un score blanc qui n'arrange aucune équipe. En bas du tableau, la situation de l'USM Blida battue à l'Arba (2-1) se complique davantage en restant 12e et dernière avec seulement 6 unités, et avec un retard de 4 points sur l'avant-dernier, l'A Boussaâda (10 pts). À l'Ouest, l'ex-leader MCB Oued Sly tenu en échec à domicile, par le CR Témouchent (0-0), a été rejoint en tête du classement par l'ASM Oran auteur d'une belle victoire sur le terrain du SKAF Khemis (2-0). Ce duo avec 24 pts au compteur, devance désormais le CRT (23 pts), alors que le SKAF, lâche prise en reculant au pied du podium avec 17 points. En bas du tableau, l'OM Arzew battu à domicile par la JSM Tiaret (1-0) et l'US Remchi étrillée à Oued R'hiou (5-0) se partagent la peu reluisante dernière place avec seulement 7 points engrangés en 11 matchs.

Résultats

Groupe Ouest

MCBO Sly 0 - CR Témouchent 0

SKAF Khemis 0 - ASM Oran 2

IRBE Kerma 2 - CS Ain Defla 0

OM Arzew 0 - JSM Tiaret 1

MC Saida 2 - CRBA Ouessera 1

RCBO Rhiou 5 - US Remchi 0

Groupe Est

HBC Laïd 0 - US Chaouïa 0

CRBO Djellal 0 - USM Annaba 1

MSP Batna 0 - AS Khroub 1

MO Constantine 1 - CA Batna 0

USM Khenchela 0 - MCE Eulma 1

NRB Teleghma 2 - DRB Tadjenanet 1

Groupe Centre

IB Lakhdaria 1 - USM Harrach 0

RC Arbaâ 2 - USM Blida 1

A Boussaâda 0 - MO Béjaïa 1

JSM Béjaïa 2 - WR M'sila 1

RC Kouba 0 - ES Ben Aknoun 0

CRB Thour 2 - WA Boufarik 0