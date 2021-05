Par leur belle victoire, dimanche à Sfax, les joueurs de la JS Kabylie mettent déjà un pied en demi-finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Une superbe victoire (1-0) grâce au but de Bensayah sur penalty qui remet ainsi les Algériens dans le giron des grands clubs africains après une longue absence. Le représentant algérien a pris une bonne option pour le prochain tour, mais il faut tout de même se garder de tirer les conclusions car l'adversaire ne s'estime pas encore vaincu tant qu'il reste un autre match à jouer, même en dehors de ses bases. En fait, la victoire était méritée.

Les Canaris ont produit un jeu de très bonne qualité. Comme prévu, les camarades de Hamroun ont harcelé la défense de l'adversaire dès les premières minutes de jeu. Ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque? Un adage qui semble être adopté depuis son arrivée par l'entraîneur Denis Lavagne.

En effet, l'adversaire a été contraint à reculer car les Kabyles ont occupé le milieu de terrain grâce à la tactique de jeu prévue par le coach et très bien traduite sur le terrain par ses joueurs. Ainsi, on a assisté à une rencontre où les deux équipes pouvaient avoir l'avantage à tout moment. Et ce fut l'équipe algérienne qui a fini par faire craquer la défense de l'adversaire poussée à commettre des erreurs.

Sur un penalty, la JSK a ainsi ouvert le score perturbant l'effectif adverse. La précipitation des joueurs du CS Sfaxien a permis à la défense kabyle de se sortir de situations délicates qui auraient pu être mises à profit par les Tunisiens pour égaliser. Mais il aura fallu aussi composer avec l'intraitable gardien de la JSK, Oussama Benbot, qui était dans son meilleur jour. Les Tunisiens ont même raté un penalty en première période par Firas Chawat. Cette belle victoire qui dépasse de loin les espoirs des supporters, lesquels tablaient sur un match nul libère ainsi les joueurs de la pression qui les attend, dimanche prochain, à Tizi Ouzou au match retour.

Les Canaris ont fait l'essentiel. Toutefois, les supporters qui ont bien accueilli cette victoire ont estimé que malgré ce résultat, leurs protégés doivent rester prudents et ne pas crier victoire dès maintenant. Un match retour les attend et l'adversaire ne viendra pas à Tizi Ouzou pour féliciter les camarades de Hamroun pour leur victoire. Il est dès à présent clair qu'ils viennent pour une revanche et pour se qualifier. Le match retour qui se jouera dimanche prochain au stade du 1er-Novembre sera difficile pour les Algériens, qui affronteront des joueurs qui n'ont plus rien à perdre.

Les Tunisiens qui ont perdu au match aller se jetteront avec toutes leurs forces pour inverser la balance sans aucune pression. Un état d'esprit qui permet à beaucoup de clubs de réaliser des miracles.

C'est pourquoi les Canaris devront prendre très au sérieux la prochaine confrontation pour arracher leur billet pour la demi-finale de cette prestigieuse coupe africaine.

Cette victoire ramenée de Sfax a été dédiée par les supporters comme un hommage à l'ancien gardien de la JSK, Samir Hadjaoui, décédé le jour-même en France, des suites d'une longue maladie.