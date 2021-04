La JS Kabylie accueillera, ce soir, les marocains du RS Berkane au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou dans une rencontre comptant pour la 4e journée de la phase des groupes de la coupe de CAF. Ce derby maghrébin promet du beau spectacle au vu des enjeux qui l'entourent.

En effet, les Kabyles qui ont perdu la première place du groupe après leur match nul de la semaine écoulée, face à ce même adversaire, devront arracher le butin complet. Mais de leur côté, les visiteurs ne voient pas les choses sous cet angle, car ils sont les tenants du titre en jeu et ils se doivent de bien sauvegarder ce statut qui les met de fait dans la posture de favori. Les joueurs de Denis Lavagne semblent être prêts pour aller au charbon. L'adversaire n'est pas facile à manier, d'autant plus que les locaux ont un méchant point faible, à savoir leur attaque. Jusqu'à présent, le compartiment offensif kabyle n'a pas réalisé de miracles et se contente juste de chercher le minimum vital. En effet, la JSK pèche par son attaque qui risque de la mettre en difficulté face au RS Berkane, ce soir. Les camarades de Rezki Hamroun devront se libérer en ouvrant le score le plus tôt possible. Et c'est justement cette incapacité des attaquants à marquer pour libérer leurs camarades qui fait défaut. En tout état de cause, le coach Lavagne n'a pas épargné ses poulains qu'il a soumis à des préparations intenses, depuis quelques jours, en prévision de cette confrontation. La rencontre de ce soir retient le souffle des supporters qui continuent de se rassembler, autour de leur équipe. De son côté, la direction du club a mis la main à la poche pour satisfaire les doléances des joueurs qui n'ont pas hésité à paralyser les séances d'entraînement, la semaine passée, pour réclamer leurs salaires impayés. Aussi, afin de calmer les choses, le président Cherif Mellal a fait des pieds et des mains pour rassembler les sommes nécessaires pour deux mensualités. Ainsi, après cette entente précaire, les joueurs sont revenus à de bons sentiments et ont repris le chemin des entraînements. Par ailleurs, au registre des recrutements, la JSK vient de recevoir trois joueurs évoluant essentiellement dans le Championnat national et norvégien. Yannis Maxitas Moula, un joueur d'origine algérienne résidant en Norvège âgé de 22 ans vient en effet de signer avec le club kabyle pour une durée de trois années.

Yanis Maxitas est un joueur polyvalent qui peut être aligné à tous les postes du compartiment offensif. Deux autres nouvelles recrues arrivent pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'attaque kabyle, en l'occurrence Ali Haroun, qui vient de l'USM Bel Abbès et Fouad Ghanem du CR Belouizdad.