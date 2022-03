Le contrat de sponsoring entre la JSK et l'opérateur spécialisé dans la téléphonie mobile, Mobilis vient d'être signé par les deux partenaires au grand bonheur du club kabyle qui a longtemps représenté de manière brillante l'Algérie à travers les terrains du continent africain. La cérémonie de signature de ce bail dont les détails n'ont pas été donnés par les concernés s'est déroulé au niveau du siège de la direction générale de Mobilis, partie représentée par son directeur général Toufik Boukhzani alors que le club kabyle a été lui représenté par le directeur général et le secrétaire général. Par cet accord, le club kabyle conforte sa situation financière qui était en difficulté, il y a juste quelques semaines. L'arrivée de l'opérateur Mobilis comme sponsor rassure par ailleurs les supporters qui ont passé des moments de doute quant à l'avenir de leur équipe. En effet, à un moment, beaucoup ont cru que la JSK allait se remettre à jouer le maintien d'autant plus qu'elle a passé de longues journées à caracoler dans les dernières places du classement. Mais, après un long moment de doute, le bout du tunnel commence réellement à apparaître. En fait, l'arrivée de Mobilis conforte la nouvelle stratégie du club kabyle qui veut désormais jouer le titre. La conjoncture s'y prête d'ailleurs au vu de la série continue des bons résultats que réalisent les Canaris depuis plusieurs semaines sans défaite. Un objectif désormais à la portée des Canaris qui sont boostés par la série de bonnes nouvelles de ces dernières semaines. Jouer le titre figure ainsi sur le tableau de bord du coach Souayah qui commence à trouver le bout du fil parmi son effectif. Un effectif renforcé par l'arrivée de trois attaquants. Il est en effet visible que les Canaris vont jouer le titre de la Ligue 1 Mobilis. Le stage qu'ils effectuent, actuellement, en Tunisie en est un indicateur si besoin de cette volonté à concurrencer le leader qui se trouve toutefois relativement hors de danger avec ses cinq points d'avance, outre les deux matchs de retard qui lui restent à jouer. En effet, le titre est désormais dans le viseur de coach Souayah qui compte accélérer la cadence et le rythme de jeu de ses poulains en vue de réaliser plus de bons résultats.

Pour leur part, les supporters sont de plus en plus rassurés, voire confortés dans leurs espoirs de remporter au moins un titre. Conclure la saison avec un titre de championnat est désormais possible, bien que l'optique soit très difficile au vu des capacités du leader le CRB et ses poursuivants directs.

Cette assurance et confiance en les joueurs se trouvent d'ailleurs confortée par leur retour dans les gradins où ils pourront, même en petit nombre, créer de l'ambiance et la joie de suivre les rencontres de leur équipe.