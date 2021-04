Les Canaris devront défendre leur statut de leader du groupe ce soir à 20h au Maroc face au RS Berkane dans une rencontre aux grands enjeux et qui s'annonce déjà très difficile. Les camarades de Hamroun, leader du groupe devront croiser le fer avec le tenant du titre qui n'est pas prêt lui, aussi, à céder d'un pouce. Le match promet du grand spectacle et les supporters des deux clubs n'en seront certainement pas déçus, du moins sur ce point de vue. En effet, la mission des joueurs kabyles n'est pas aisée, car l'adversaire veut aussi réaliser un bon résultat pour assurer ses arrières en prévision du match retour, la semaine prochaine, à Tizi Ouzou. Sur son terrain, le RS Berkane attaquera sans nul doute, afin de marquer des buts. Des assauts que la muraille défensive kabyle devra repousser bien évidemment aidée dans cette difficile tâche par l'attaque qui devra inquiéter l'adversaire. Et, c'est justement sur ces points qu'est revenu longuement le coach Lavagne dans une déclaration à la presse, avant le départ pour le Maroc. Ce dernier affirmait en effet qu' «il faut tuer les matchs en marquant des buts, parce qu'en coupe d'Afrique on est toujours à la merci d'un retour de l'adversaire». Une tâche difficile au vu des difficultés qui se posent au niveau du compartiment offensif kabyle qui n'arrive toujours pas à acquérir l'efficacité nécessaire pour marquer des buts, malgré les recrutements, tous azimuts effectués par la direction. Al Tubal et Boulahia n'ont pour l'instant pas donné satisfaction en attendant en effet que de jeunes joueurs du club aient leur chance de montrer leurs capacités et leurs aptitudes. Afin de pallier la difficulté, le coach français a mis au point son plan. «Nous allons mettre un schéma tactique qui va les gêner afin de les surprendre. Il faudra qu'on se crée beaucoup d'occasions», affirmait-il en effet, mais sans oublier les difficultés posées par le peu de choix qu'il a au niveau de l'attaque. Au sujet de la rencontre, le coach français affirme qu'il ne se fait pas beaucoup de soucis estimant que «c'est un match de la coupe de la Confédération mais ça reste un match de football comme les autres. On va essayer de faire le meilleur résultat possible». De leur côté, les supporters kabyles attendent beaucoup de leur équipe qui a toujours su relever les défis dans toutes les circonstances. Les Canaris donnent en effet un visage surprenant dans cette compétition malgré les difficultés de leur club. On les a vus en effet réaliser de très bons résultats, lorsque l'on s'y attendait le moins. C'est pourquoi, ce soir, devant le RS Berkane, les chances des Canaris demeurent intactes. Un bon résultat ne relève pas de l'impossible bien que l'adversaire ne soit pas un club à sous-estimer. Le match promet du spectacle et surtout du fair-play, car les supporters marocains préparaient depuis quelques jours un accueil chaleureux au club kabyle. Du côté kabyle, les supporters pensent déjà au match retour à Tizi Ouzou dans une semaine. Ce qui ne dispense pas les joueurs d'aller chercher le meilleur résultat possible, ce soir.