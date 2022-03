Les Canaris affrontent, aujourd'hui, à 14h30 le NA Hussein Dey à Tizi Ouzou pour le compte de la 20e journée du Championnat national de Ligue1 devant leurs supporters qui ont depuis la 19e journée, eu l'autorisation d'entrer en nombre réduit au stade du 1er- Novembre. Quelque 3000 supporters peuvent donc aller créer l'ambiance sur les gradins pour booster leurs joueurs. Sur sa pelouse du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, la JS Kabylie (5e avec 32 points) partira favorite devant l'équipe nahdiste (14e avec 17 points), qui a réussi à mettre fin, mardi dernier, à une mauvaise série de cinq revers consécutifs, parvenant du coup à s'extirper de la zone de relégation.

Quant au Nasria qui traverse une zone de turbulences depuis pratiquement l'entame de l'exercice, il est appelé à sortir le grand jeu pour décrocher un bon résultat à Tizi Ouzou, alors que la JSK ne jure que par la victoire dans l'espoir de monter sur le podium.

Aussi, l'explication doit être prise très au sérieux. Car l'adversaire ne vient pas à Tizi Ouzou pour croiser les bras mais plutôt pour rafler le maximum de points possibles. Une victoire ne doit pas être dans l'agenda des Algérois mais un match nul pourrait bien les arranger. Ce que les camarades de Bensayah n'entendent point de cette oreille, car de leur côté le cap est sur la victoire, afin de confirmer la tendance au retour des bons résultats.

C'est d'ailleurs la 4e victoire consécutive qu'ils réalisent si toutefois ils arrivent à gagner.

En tout état de cause, le spectacle qui a toujours caractérisé les rencontres entre les deux clubs est toujours attendu. Les explications entre les deux équipes ont, en effet, toujours donné du bon spectacle outre l'esprit sportif qui les a toujours caractérisées. Trois points pourraient bien servir aux Canaris pour se rapprocher davantage du leader. Même avec un match de retard, ce dernier pourrait se rattraper et voir le peloton qui le poursuit s'élargir. L'arrivée est encore loin et imposer son rythme requiert beaucoup d'efforts et surtout d'endurance.

Aussi, l'enjeu pour les Canaris est beaucoup plus important car au-delà de la confirmation, les poulains de Souayah devront aussi gagner pour rejoindre le premier peloton. Les supporters ne conçoivent encore pas que leur club ne figure pas sur le tableau de bord d'une compétition...au moins. Après la sortie de la compétition africaine, les Canaris doivent en effet se rabattre sur le championnat et pourquoi pas la coupe de la ligue. Les supporters espèrent d'ailleurs que leur équipe remportera une de ces compétitions. Ce qui est, et ils doivent le reconnaître, très difficile au vu des clubs qui sont aux commandes de la course.

Mais le club kabyle a un atout à ne pas négliger.

Les joueurs sont vraisemblablement motivés après le versement de quelques- unes de leurs mensualités. La direction du club qui a empoché la prime de participation à la coupe de la Confédération africaine a en effet pu payer quelques salaires, afin de détendre l'atmosphère pesante qui régnait dans l'effectif.

La démarche a d'ailleurs eu de bons résultats au vu de la série de victoires réalisée durant les trois dernières rencontres.