La JS kabylie a explosé l'USM Bel Abbès, dimanche soir, sur le score (5-0) se propulsant ainsi à la deuxième place du Championnat, du moins temporairement. La victoire qui a permis aux camarades de Hamroun de confirmer leur retour en force intervient suite au succès réalisé à Garoua dans le cadre de la phase des groupes de la coupe de la CAF. Une deuxième victoire d'affilée dans une compétition internationale et nationale qui donnera certainement du punch au moral des Jaune et Vert pour la suite de la compétition. En effet, dimanche dans la soirée, les buts pleuvaient sur les filets des gars de la Mekerra comme de la grêle. Il faut dire que l'orage était imprévisible au vu des difficultés du compartiment offensif kabyle qui était resté jusque-là inopérant. Même, l'attaquant libyen Al Tubal a enfin pu marquer après avoir été stérile en réalisation depuis son arrivée dans l'effectif kabyle, la saison passée, en inscrivant un triplé. Le reste des buts a été réalisé par Bensayah et Boualia. L'adversaire surpris par cette force de frappe n'a pas pu marquer étant contraint à revenir en arrière pour défendre son périmètre. Ainsi, les Kabyles reprennent place dans le premier carré en attendant la suite des choses dans la deuxième phase du championnat. La place de dauphin ne sera que temporaire car le CR Belouizdad et la JS Saoura qui talonnent à la troisième place comptent un match de retard chacun. Toutefois, une chose est certaine, les camarades de Hamroun comptent rester dans le premier carré afin d'être plus proche de l'objectif qui est de reprendre la place de leader qu'ils ont perdue au début de la saison. En fait, cette victoire est sans nul doute le fruit du travail accompli par Denis Lavagne qui a beaucoup travaillé dans le but de rendre performante l'attaque kabyle. Demeurée stérile depuis le début de saison, ce compartiment commence à retrouver ses marques depuis quelque temps. Un retour aux bonnes performances confirmé à Garoua face au Coton Sport et surtout avant-hier à Bel Abbès en inscrivant cinq buts. C'est le résultat le plus lourd réalisé par la JSK cette saison. Par ailleurs, il convient de noter que la direction kabyle vient d'empocher une belle cagnotte après sa qualification aux quarts de finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). En effet, le club kabyle a gagné une prime de qualification évaluée à 350 000 dollars. Une somme qui sera sans nul doute mise à profit par le club pour régler le problème des salaires des joueurs même partiellement.