La JSK accomplit la tâche d'enlever sur son chemin l'une des plus redoutables équipes présentes en coupe de la CAF, à savoir les FAR Rabat (Maroc) à Tizi Ouzou, après la victoire (2-1) au match retour du 1er tour. Le doublé signé par Ali Haroun a tué les espoirs des Marocains de revenir au score et arracher la qualification pour la phase de poules. Cela a été sans compter sur la ténacité de la défense algérienne, qui a su repousser les assauts. Les Canaris se retrouvent qualifiés aux 16es de finale «bis» pour la seconde fois de suite, eux qui avaient disputé la finale de cette compétition, lors de sa dernière édition. Après la rencontre de dimanche soir, les dirigeants de la JSK n'ont pas caché leur grande satisfaction au vu de ce résultat qui les propulse dans le chemin de la qualification aux 1ers rôles dans cette compétition qu'ils connaissent de fort belle manière. Mais aussi paradoxal que cela puise paraître, le coach Henri Stambouli ne devrait pas rester en poste, puisque les dernières nouvelles évoquent une séparation à l'amiable avec lui. Et avant cette décision, le coach s'était exprimé au coup de sifflet final de la partie, en indiquant que la qualification était logique, car ses joueurs se sont bien préparés essentiellement du point de vue mental. Depuis le retour du Maroc, ce dernier n'a pas cessé d'avertir ses joueurs de rester vigilants étant donné, estime-t-il, que leurs adversaires étaient à prendre très au sérieux. Ainsi, les Canaris ont pu s'ouvrir un chemin vers le prochain tour. Un 16e de finale «bis» de la coupe de la Confédération attendus durant la période allant du 26 au 28 novembre, alors que les matchs retour se dérouleront, une semaine plus tard, du 3 au 5 décembre. A ce stade, les Algériens auront à fournir plus d'efforts car les équipes qualifiées sont généralement de grosses cylindrées à l'instar des Congolais du DC Motema Pembe, et le Coton Sport de Garoua. Les Algériens peuvent donc aller très loin dans cette compétition et pourquoi pas vers le sacre, étant donné qu'ils étaient déjà finalistes, lors de la précédente édition. Les supporters s'impatientent de voir à l'oeuvre les nouvelles recrues ramenées pour améliorer le compartiment offensif. La JSK, qui reprendra bientôt le championnat, compte jouer les 1ers rôles, afin de réintégrer sa compétition internationale de prédilection, la Ligue des Champions.