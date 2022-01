Doucement mais sûrement, la JS Kabylie s'approche du groupe de tête en championnat après une période passée dans le milieu du tableau. À la faveur de sa dernière rencontre face au WA Tlemcen sur son terrain, les camarades de Bensayah, auteur de l'unique but de cette empoignade, ont pu réaliser l'essentiel en accaparant le butin. Après une belle victoire par la plus petite des marges, les Jaune et Vert ont pu remonter au classement pour s'installer à la 6e place à 4 points seulement du leader. Il faut dire que la rencontre n'a pas été facile devant l'adversaire qui vit pourtant une période difficile, mais qui a raté beaucoup d'occasions. Aussi, à la faveur de cette remontée au classement général, les Canaris boostent leur mental en prévision d'une autre empoignade beaucoup plus difficile en coupe de la CAF. La victoire à l'extérieur de leur base constitue en effet une motivation de plus pour les Canaris qui affrontent le royal Léopard football club pour le compte de la 2e manche de la phase barrage de cette compétition. Ainsi, ce bon résultat réalisé dans la capitale des Zianides est très bénéfique pour le moral des joueurs de Ammar Souayah qui devra assurer de son côté. Cette confrontation africaine prévue mercredi prochain, ne sera pas une tâche aisée car l'adversaire part avec un avantage suite à sa victoire dans le manche précédent(1-0). En fait, la qualification au prochain tour de cette compétition africaine signifie aussi le début des grands défis. Difficile, mais à leur portée, la qualification met les Canaris dans un groupe encore plus difficile dans le prochain tour. Le groupe B présente des matchs au sommet, car c'est dans ce dernier qu'évoluera Orlando Pirate, un club que les Kabyles connaissent fort bien pour ne pas le sous-estimer. Dans le groupe figure aussi, le club algérien, la JS Saoura qui n'est lui également pas facile à manier. Aussi, le prochain tour nécessitera un moral et un physique au top de la forme. Un objectif pour lequel travaillent la direction et le staff technique. Par ailleurs, il ne faut pour autant pas oublier que la JSK commence juste à retrouver la forme au niveau de son attaque qui a longtemps souffert de l'absence d'un bon finisseur qui porte le danger devant les filets de l'adversaire. Un problème qui semble, selon toute vraisemblance, aller vers le dénouement avec la remontée de Bensayah, qui commence à retrouver le chemin des buts. La JSK devra également affiner sa défense pour faire face aux attaques de l‘adversaire qui ne viendra certainement pas à Tizi Ouzou pour passer des congés. Les joueurs du Royal Léopard viennent dans l'optique de se qualifier et ils n'en sont pas loin au vu de l'avantage qu'ils ont eu lors de la première manche en remportant une précieuse victoire, face à des Canaris en mal d'inspiration, ce jour-là. Enfin, il convient de souligner que les Canaris sont, depuis hier, soumis à d'intenses séances d'entraînement, afin de maintenir le rythme jusqu'à mercredi prochain. Une victoire qui ne sera que bénéfique pour des joueurs qui comptent aller plus loin que l'année passée, c'est-à-dire remporter le trophée africain après un retour honorable réalisé la saison passée avec une belle qualification en finale.