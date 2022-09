Enfin, les Canaris réapparaissent. Dimanche dernier, face à l'équipe sénégalaise de Casa Sport, la JS Kabylie a pu arracher une belle victoire par trois jolis buts à rien et une domination qui aura duré toutes les 90 minutes. Les buts inscrits par Mouaki, Nezla et Boukhenchouche auront permis à la JS Kabylie de revenir de loin. Un retour qui intervient alors que les supporters commençaient à s'inquiéter. Une victoire qui survient après quatre défaites successives. La victoire des Canaris sur le Casa Sport est également de bon augure pour le nouveau coach Abdelkader Amrani qui aura ainsi eu la chance de débuter par une victoire contrairement à son prédécesseur qui a fait son entrée avec une défaite. Amrani, pour rappel, a pris les choses en main quelques heures seulement avant la rencontre. Ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de faire un travail quelconque sur l'effectif. Mais, malgré cela, le coach a visiblement fait les bons choix sur le plan tactique et surtout sur le plan de l'effectif. Boukhenchouche qui avait, spectaculairement, raté son pénalty lors du match aller est incorporé dimanche à Sétif pour, vraisemblablement, faire oublier sa mauvaise prestation et surtout reprendre confiance en lui-même en vue de la suite de la compétition. Ainsi, après cette première victoire très importante pour le moral de tout le monde, les Canaris reprendront les préparations pour la prochaine rencontre de la LDC face à l'équipe togolaise du Gara, les 7ou 9 octobre en aller au Togo et les 14 ou 16 du mois au retour en Algérie. Parallèlement à la compétition africaine, les Canaris reprennent leur bâton de pèlerin pour rejoindre leur place dans la course au titre. En bon dernier de la classe actuellement, les camarades de Nezla devront remonter jusqu'aux premières places. Une tâche difficile mais pas impossible. Par ailleurs, il faut signaler que pour les semaines qui viennent, Abdelkader Amrani, qui hérite d'une équipe complètement déstructurée aura la difficile tâche de monter un groupe homogène avec des compartiments efficaces. Ayant une bonne gamme de choix à sa disposition, il devra sélectionner les joueurs les plus performants. Amrani aura toutefois à affronter le caractère de quelques éléments turbulents qui ont donné du fil à retordre aux entraîneurs. Il devra asseoir une discipline de fer dans son effectif surtout en matière d'assiduité aux séances d'entraînement. La boule d'angoisse des supporters a commencé à se dénouer à la faveur de cette belle victoire mais, leurs attentes restent toujours grandes et difficiles à satisfaire. La JSK est le club le plus titré d'Algérie et l'un des gros cylindres du continent africain avec beaucoup de titres dont celui de la Ligue des Champions qu'il rejoue cette année. La JSK est un club qui joue les titres et non les relégations. Et, c'est ce qui fait mal à ses amoureux.