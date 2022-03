Au- delà des 3 points de la victoire qui sont venus s'ajouter au panier de la JSK, il convient de mentionner «en gras» le bon choix du coach franco-tunisien des Canaris qui a choisi d'incorporer les nouvelles recrues qui viennent juste d'être qualifiées. Un bon choix car deux buts sur les trois seront marqués par ces derniers à savoir, Lamine Ouatara à la 18e minute et Salim Boukhenchouche à la 57e minute alors que le 3e a été une réalisation de Mouaki Dadi Lhocine à la 43e minute.

En fait, ce choix de Souayah d'incorporer de nouveaux attaquants qui ont arraché les 3 points a été judicieux parce qu'il a permis au club kabyle d'opérer un véritable bond vers la 3e place du classement à la course au titre.

Un bon très positif qui aura ainsi remis la JSK dans le premier carré. Ce qui va sans nul doute booster le moral des joueurs qui reprennent ainsi goût aux victoires en attendant la suite des choses. Cette 3e place signifie aussi pour le club kabyle une fenêtre sur les compétitions internationales durant la prochaine saison.

Mais, cette série de bons résultats doit être encore confirmée dans les prochaines journées. Une suite qui aura comme prochaine explication, une rencontre avec le RC Arba qui occupe le milieu du tableau à la 10e place mais qui ne compte pas y rester.

D'ailleurs, en accueillant sur son terrain, les Canaris, le RCA ne ménagera aucun effort pour arracher les 3 points de la victoire. Un enjeu qui fait que les deux clubs vont devoir croiser le fer pendant la rencontre pour le même but, promettant ainsi du bon spectacle.

Par ailleurs, il convient de signaler que le club kabyle commence à retrouver une certaine stabilité après une longue période de turbulences. L'arrivée des sponsors, ainsi que le versement de la prime de participation à la coupe de la Confédération africaine de football aura été une véritable bouffée d'oxygène pour le club qui pâtissait de sérieux problèmes financiers.

Une situation qui a d'ailleurs, doit-on le rappeler, créé des conflits entre de nombreux joueurs et la direction.

L'on se rappelle que les joueurs ont, maintes fois, menacé de ne pas rentrer sur le terrain pour protester contre le non- versement de leurs salaires durant plusieurs mois.

Une situation qui a fini par trouver solution suite au versement de cette prime qui a longtemps été attendue par la direction qui y voyait une véritable planche de salut.

Une source de financement qui aura ainsi permis le versement de quelques mensualités aux joueurs qui ont ainsi repris goût au jeu. Les résultats n'ont d'ailleurs pas tardé à se faire voir sur le terrain.