Ils reviennent en petit nombre, mais ils reviennent quand même cette semaine. Les supporters de la JS Kabylie sont désormais autorisés à reprendre leurs places sur les gradins du stade du 1er-Novembre. Le retour coïncide avec la prochaine rencontre. La jauge est évaluée à 3000 supporters en attendant des jours meilleurs et l'évolution de la situation pandémique liée au Covid-19. Une bonne nouvelle qui n'est pas la première pour la maison de la JSK, qui a été vraiment gâtée cette semaine. En effet, pour une bonne nouvelle, c'en est vraiment une. Elle intervient quelques jours seulement après une autre bonne, voire très bonne nouvelle concernant la venue en force de plusieurs sponsors capables de mettre un terme, du moins en grande partie, aux difficultés financières qui frappent durement le club. En effet, avant que les supporters ne soient autorisés à retourner après une très longue absence, la FAF a pris la décision de reverser sur le compte bancaire du club la prime de participation à la coupe de la CAF. Une nouvelle qui atterrit comme une bouffée d'oxygène pour une direction asphyxiée par le manque de financements de la part des sponsors traditionnels. Un manque de financements qui a engendré de grandes difficultés, notamment au chapitre des salaires des joueurs et des financements des déplacements, notamment internationaux des Canaris. Mais avant que la nouvelle ne tombe, une autre est déjà appliquée sur le terrain avec la signature d'un accord de sponsoring entre la direction de la JSK et Condor. Pendant ce temps, d'autres sponsors ont affiché leur volonté de mettre de l'argent au profit du club kabyle à l'instar de l'opérateur spécialisé dans la téléphonie mobile, Mobilis. En fait, cette série de bonnes nouvelles arrive quelques heures seulement après l'intervention du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, qui a reçu dans son bureau le président du club Yazid Yarichène. Ce dernier avait, pour rappel, annoncé sa démission, quelques heures auparavant à cause justement des difficultés financières. Le wali qui avait invité son hôte à surseoir à sa décision a également promis de tout faire, au nom des plus hautes autorités du pays, pour accompagner le club dans le processus de règlement de ses problèmes financiers. Pour sa part, le président de la FAF qui a reçu les dirigeants du club affirmait dans un communiqué que la JSK est un grand club qui a toujours hissé le drapeau algérien sur les stades du continent africain. Un club qui mérite tous les égards au vu de son parcours.