Finalement, Doukha et consorts ont fait l'essentiel en arrachant le billet pour la Ligue des Champions d'Afrique après plusieurs années d'absence. En tenant en échec le Paradou AC (0-0), les Canaris engrangent le seul point qui les séparait de cette prestigieuse compétition africaine que la JSK a déjà remportée au début des années 80. Les supporters, les moins jeunes, se souviennent d'ailleurs de cette éclatante victoire des camarades de Mouloud Iboud, qui ont trôné sur l'Afrique durant plusieurs années en remportant plusieurs titres continentaux. Samedi dernier, les Jaune et Vert n'ont pas raté l'occasion de prendre leur place en LDC la saison prochaine.

Mais, en attendant, ils sont aussi attendus dans la Supercoupe face au champion en titre, le CRB, qui jouera lui également cette même compétition. La Supercoupe qui a été ajournée devra ainsi départager le champion d'Algérie avec son dauphin. Une rencontre aux allures d'un duel entre les deux plus fortes équipes du Championnat national. Toutefois, malgré cette suprématie, les deux équipes ont tout de même montré des failles durant la saison qui vient de s'écouler. Des failles qu'il faudra, selon toute vraisemblance, corriger afin de prétendre jouer les premiers rôles de la compétition africaine. Et la première chose à faire chez les dirigeants, c'est de se séparer des services de l'entraîneur tunisien, Ammar Souayah, comme l'a annoncé le président, Yazid Iarichène, au coup de sifflet final de la rencontre de samedi dernier.

Alors que le CRB a connu de nombreux passages à vide, les Canaris ont fait une saison aux résultats en dents de scie alternant de bons résultats à l'extérieur et des défaites inattendues sur leur terrain à Tizi Ouzou. Une instabilité qui montre, si besoin est, que les deux équipes n'ont pas encore la consistance nécessaire pour affronter les gros cylindres africains du moment. Beaucoup de travail reste à faire durant l'intersaison pour les deux clubs.

Par ailleurs, en plus du travail technique qui attend les deux équipes, d'autres facteurs sont aussi déterminants. En effet, les deux clubs ont besoin de stabilité pour jouer ce genre de compétition, outre les conditions matérielles des joueurs et du staff technique. Cette saison, les Canaris n'ont pas besoin de conflits à l'intérieur de la maison. La JSK peut baigner dans ce climat serein durant la saison prochaine étant donné que la nouvelle direction s'est installée sans grande difficulté. L'autre équipe évincée au courant de la dernière saison n'a pas tenté de perturber le cours du championnat dans le souci de ne pas nuire au club et aux joueurs, selon Mouloud Iboud, qui était justement dans l'équipe de l'ex-président, Cherif Mellal.