La JS Kabylie s'est incllinée, ce jeudi, face à la JS Saoura (0-2), dans une rencontre jouée dans des conditions très difficiles. Les Canaris, qui ont ainsi perdu les trois points se sont estimés satisfaits du fait que la confrontation a été une très bonne préparation pour affronter le prochain adversaire en finale de la coupe de la CAF, le Raja de Casablanca. En effet, les joueurs de Denis Lavagne ont disputé un match difficile à Béchar avec en plus des blessures de joueurs cadres qui risque ainsi d'être absents le jour J à Cotonou. À ce sujet justement et à l'issue de la rencontre, l'entraîneur adjoint, Karim Kaced, a déploré que l'arbitre n'a pas protégé les joueurs de la JSK en restant permissif aux «agressions» des adversaires. C'est d'ailleurs les éléments clés qui s'en sortiront avec des blessures à l'instar de Boulahia au genou et Souyad à la cheville. Les médecins du club vont faire de leur mieux pour les rendre opérationnels avant le rendez-vous de Cotonou le 10 juillet. D'un autre côté, beaucoup de supporters n'ont pas apprécié que Lavagne ait voulu coûte que coûte faire jouer les joueurs clés à Béchar et considérer cette rencontre comme une préparation. En effet, alors que l'entraîneur voulait profiter du climat pour préparer ses joueurs à ces mêmes conditions, beaucoup de supporters estiment qu'il aurait dû protéger ses joueurs des blessures qui risquent de corrompre leur présence face au Raja. Les mêmes supporters auraient aimé, affirmaient-ils, que le match face à la JSS soit assuré par une équipe composée de remplaçants. Par ailleurs, sur un autre chapitre, les dirigeants de la JSK attendent une réponse favorable de la ligue et de la FAF quant à leur demande de reporter le match de demain en championnat face au NC Magra (19h) afin de préparer dans de bonnes conditions la finale internationale dans laquelle la JSK représente l'Algérie. La direction du club kabyle avait, en effet, formulé la demande de report de deux rencontres face à la JSS et le NCM. La première a eu une réponde négative alors que pour la seconde, l'espoir de la JSK reste maintenu. Les dirigeants rappellent qu'en Egypte, les matchs du Ahly sont tous reportés pour permettre à ce club de bien représenter le pays des Pharaons.