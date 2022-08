La JS Kabylie est désormais fixée sur la date et le lieu exact de la rencontre qui l'opposera au club sénégalais du Casa Sport. Ce sera le 11 du mois de septembre au stade Lat Dior. La nouvelle publiée par la direction du club dans sa page officielle sur les réseaux sociaux met ainsi un terme à l'attente des supporters de voir le club prendre part à cette prestigieuse compétition africaine. En fait, la direction de la JSK précise dans son communiqué que son adversaire vient de l'informer que la rencontre se déroulera sur ce terrain situé à 70 kilomètres de la capitale, Dakar. Un choix offert selon les statuts de la Confédération africaine de football (CAF). Ainsi, les Canaris entameront la compétition africaine dans peu de temps après une période estivale qui leur a servi pour préparer la rentrée. L'entame se fera, donc, par ce match aller du tour préliminaire de la plus difficile et la plus prestigieuse compétition africaine. Toutefois, la joie de retrouver la Ligue des Champions est un peu embrumée par la nécessité d'accueillir sur un autre terrain que le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Non homologué, ledit stade ne peut donc pas servir de terrain d'accueil pour les Canaris qui, selon le président du club, devront recevoir leurs adversaires soit au 5-Juillet soit au stade Mustapha-Tchaker de Blida. L'homologation du stade n'est pas le seul problème de la JSK. Bien au contraire. Selon le président Yarichène, le club est au bord du gouffre. Son compte bancaire bloqué depuis la fin de la saison passée empêche la direction de disposer des quelques recettes financières. Aussi, devant cette situation, Yarichène appelle les pouvoirs publics à venir en aide au club pour lui permettre de faire face aux dépenses inhérentes à sa participation en LDC. La situation difficile est liée cependant au conflit qui oppose la nouvelle direction à Cherif Mellal contre qui une plainte vient d'être déposée pour malversation financière. Un conflit qui risque de poser de plus en plus de problèmes si les deux parties ne parviennent pas à dépasser leurs différends. De leur côté, les supporters s'inquiètent de cette difficile situation qui perdure au sein de leur club. Les Canaris qui entament cette compétition avec un effectif remodelé par le staff technique conduit par Riga comptent faire une bonne prestation. Selon ce dernier, la JSK a les moyens de remporter ce titre qu'elle a longtemps attendu. Un titre que l'équipe avait déjà gagné en 1981. Depuis, le club avait remporté de nombreux autres titres africains comme la coupe de la CAF qu'il a ravie trois fois d'affilée. Puis, plus rien jusqu'à l'année précédente où la JSK a retrouvé cette compétition et a fait une très bonne prestation avec un titre perdu en finale devant le club marocain du Raja Casablanca.