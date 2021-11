Aquelques jours de la confrontation africaine face aux Swazis du Royal Léopard, les joueurs de la JS Kabylie sont à pied d'oeuvre pour faire une rentrée dans la nouvelle phase de cette confrontation internationale, dont le résultat intéresse au plus haut niveau la direction, le staff technique et surtout les supporters. Il permettra de juger sur le tas avec du concret les capacités du club relooké par la nouvelle direction, conduite par Yazid Yarichène, qui supplée à Cherif Mellal. Le résultat de cette rencontre, dont la manche aller aura lieu en déplacement pour les Algériens le 28 du mois en cours, sera décisif, car tout le monde se fera une idée sur la suite du parcours africain de la JSK. Aussi, pour être prêt à ce rendez-vous, la nouvelle direction semble aligner tous les points et surtout les joueurs dans l'ordre de bataille. Les nouvelles recrues retenues dans les premiers matchs du Championnat national sont prêts à aller au charbon, mais un charbon plus brûlant que le tour précédent. Les clubs qui restent à ce stade de la compétition en coupe de la CAF sont rodés et expérimentés dans ce genre de compétitions internationales. Soumis à un programme de préparation intense sous la houlette de l'entraîneur tunisien, Ammar Souayah, les Canaris ont retrouvé la stabilité nécessaire pour une exploitation optimale de leur potentiel physique et mental. A l'exception de quelques couacs sur le plan financier, le club est à présent sur les rails et les résultats sont désormais à mettre à l'actif de la nouvelle direction. On n'est plus dans l'époque Mellal, car l'effectif de la JSK semble être renouvelé par de nouveaux joueurs et de nouvelles façons de faire, amenées notamment par le nouveau coach. Un nouveau coach qui sera ainsi soumis à examen, lors de cette rencontre où il devra revenir avec un bon score, afin de faire oublier son prédécesseur, Denis Lavagne, étant donné que Stambouli n'a pas pu rester assez longtemps pour laisser son empreinte. Aussi, un retour avec un résultat positif sera significatif d'un satisfecit des supporters qui attendent actuellement avec attention de voir le travail de Souayah. Sans porter de jugement prématuré, ces derniers attendent pour voir. Voir sur le tas le travail accompli avant de se prononcer. Par expérience, il a été toujours constaté que les supporters de la JSK n'ont jamais critiqué un entraîneur à son arrivée, sachant que ce dernier doit d'abord montrer ses capacités sur le terrain. Ce qui fait que la direction doit s'attendre à la réaction des supporters dans deux à trois semaines. Un temps assez suffisant pour juger des prestations des Canaris en coupe d'Afrique et en championnat. Beaucoup d'athlètes parlent de leur souhait que cette nouvelle direction s'intéresse enfin aux autres disciplines du club. Depuis plusieurs décennies, des disciplines qui ont fait le bonheur de la JSK sont mises à l'écart par les directions successives qui n'ont d'intérêt que pour le football. Un football qui a fait oublier que la JSK avait une équipe de judo pleine de champions d'Algérie et d'Afrique.